Amrabat no descarta seguir en el Betis: «Estoy contento aquí, ¿por qué no?»

El internacional marroquí es uno de los futbolistas claves en el esquema de Manuel Pellegrini

Pellegrini y su renovación con el Betis: «Ya veremos el momento adecuado cuando se llegue a una solución»

Amrabat, en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Utrecht
Alberto Moreno

El Real Betis ha completado en la mañana de este miércoles el último entrenamiento previo al encuentro ante el Utrecht, correspondiente a la quinta jornada de la Europa League. Como es habitual en cada compromiso europeo, Manuel Pellegrini comparece ante los ... medios de comunicación junto a un jugador. En esta ocasión, ha estado acompañado de Sofyan Amrabat. El jugador marroquí, cedido por el Fenerbahçe y canterano del rival neerlandés de este jueves, se ha convertido en un pilar indiscutible en los planes de Manuel Pellegrini desde que llegó a la disciplina verdiblanca.

