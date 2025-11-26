Amrabat no descarta seguir en el Betis: «Estoy contento aquí, ¿por qué no?»

El Real Betis ha completado en la mañana de este miércoles el último entrenamiento previo al encuentro ante el Utrecht, correspondiente a la quinta jornada de la Europa League. Como es habitual en cada compromiso europeo, Manuel Pellegrini comparece ante los ... medios de comunicación junto a un jugador. En esta ocasión, ha estado acompañado de Sofyan Amrabat. El jugador marroquí, cedido por el Fenerbahçe y canterano del rival neerlandés de este jueves, se ha convertido en un pilar indiscutible en los planes de Manuel Pellegrini desde que llegó a la disciplina verdiblanca.

Amrabat ha caído de pie en el cuadro de Heliópolis. Tanto es así, que casi tres meses después de su llegada al Betis, la dirección deportiva ya trabaja para prolongar su estancia en la entidad bética. En la rueda de prensa previa al partido frente a su exequipo, el marroquí ha sido cuestionado por su continuidad en el equipo de las trece barras. «Siempre es difícil hablar del futuro. Estoy contento aquí, un club y una ciudad fenomenal. No puedo prometer nada pero ¿por qué no?. Vamos a ver qué pasará«, reconoce Amrabat.

El internacional con Marruecos se enfrentará este jueves por primera vez al Utrecht, equipo donde se formó como jugador y dio sus primeros pasos como futbolista profesional. «Es muy especial. Tengo muchas ganas. Como niño he empezado con ellos y siempre he soñado jugar allí. He crecido allí y tengo unos recuerdos preciosos. Lo tendré para siempre en el corazón. Les deseo lo mejor en general, mañana no», señala el marroquí.

Pese a que el conjunto neerlandés se encuentra en los puestos de abajo de la clasificación de la Europa League, el '14' bético lo ha valorado de manera positiva y no quiere excesos de confianza: «Hemos visto imágenes, son un equipo bueno. No se puede subestimar a nadie. Para nosotros es un parttido muy importante. Queremos acabar entre los ocho primeros«.

Pendientes del futuro de Pellegrini, Amrabat, como muchos de otros futbolistas en otras declaraciones, ha expresado su deseo de que continúe el técnico chileno en el banquillo verdiblanco: «Mi relación con el míster es muy buena. Me llamó la primera vez y me dio buena sensación y seguí a mi corazón. Es un entrenador muy bueno, creo que ha demostrado sus fuertes aquí en el Betis y también antes. Creo que lo mejor que puede hacer el míster es renovar aquí. No es porque está a mi lado. Si le preguntas a cualquier jugador te va a decir lo mismo«