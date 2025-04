Amorim aplaza cualquier decisión con Antony, el Manchester United y el Betis

Antony ha rendido a gran nivel desde que llegara al Betis cedido procedente del Manchester United durante el último mercado de fichajes invernal. El futbolista brasileño ha demostrado estar plenamente involucrado en el proyecto verdiblanco tal y como enseñó en la celebración posterior al derbi ganado el pasado domingo por el equipo de Pellegrini (2-1). Por todo ello, en Heliópolis sueñan con poder contar con Antony más allá del próximo 30 de junio y Amorim, entrenador del Manchester United, ha sido preguntado por el futuro de Antony.

El técnico portugués de los red devils no quiso dar en sala de prensa muchas pistas sobre su idea con respecto al extremo brasileño. «Estoy planeando el futuro, pero no quiero hablar sobre el futuro en este momento», comentó Amorim antes del Nottingham Forest-Manchester United que se disputa hoy. El preparador luso, no obstante, sí que quiso mostrar su alegría ante el rendimiento que están dando en sus equipos los futbolistas que salieron cedidos en enero: Antony en el Betis y Marcus Rashford en el Aston Villa.

Isco y López Catalán aprietan

Tras el derbi Isco bromeaba con la posibilidad de hacer «un crowdfunding de esos» para poder retener a Antony en el Betis más allá de junio. «Notamos un cambio desde que llegó, nos aporta muchísimo. Su llegada ha supuesto un giro positivo para el club», indicaba en palabras a DAZN.

José Miguel López Catalán también se pronunció recientemente en Radio Marca sobre un posible futuro de Antony como verdiblanco: «No fue fácil traer a Antony y no va a ser fácil mantenerlo. Creo que era más difícil traerlo que ahora intentar mantenerlo porque ya conoce el Betis. No ha sido fácil, como traer a jugadores como Lo Celso, Fekir o futbolistas de ese nivel. Cuando llegue ese río lo cruzaremos. Va mucho en lo que quiera el jugador, la relación con el otro club, y de los que vengan a por él, porque hay proyectos con los que no podemos competir. Tenemos la ambición de tener estos jugadores, cracks mundiales, pero tampoco podemos hacer locuras. Vamos a intentarlo».