La ambición del Cucho: «La exigencia de todos es ser equipo de Champions»

El Betis está pendiente de Antony. Tanto la dirección deportiva como el vestuario quieren el regreso del brasileño. «Los 'cracks' siempre son bienvenidos», ha asegurado el Cucho Hernández en Radio Sevilla cuando se lo ha cuestionado sobre su excompañero, ese nombre propio del mercado verdiblanco desde comienzos del verano.

«No me gusta entrometerme en eso. Todos saben que le tenemos muchísimo cariño por lo que hizo y por lo que significa para la gente aquí. Si se da la posibilidad, obviamente, bienvenido. Los 'cracks' como él son siempre bienvenidos y siempre te van a hacer mejorar», ha afirmado el colombiano, que aguarda con expectación esa posible vuelta de Antony.

Pero el Cucho, delantero titular en este inicio de campeonato, también ha hecho autocrítica tras la igualada en Elche, un punto que dejó un sabor agridulce en el equipo bético. «Ellos tuvieron una o dos ocasiones y metieron una. Nosotros fallamos. Yo tuve una clara que si nos ponemos 0-2 matamos el partido. Los otros equipos también trabajan, fue su primer partido tras ascender, estaban motivados, pero nosotros ya pensamos en el viernes y tenemos muchas ganas de jugar delante de nuestra gente», ha asegurado el atacante.

«La autoexigencia de este equipo llega a este punto. Se comentó y discutió qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué se puede mejorar y se llegó a un acuerdo de por qué no se dio el partido. A partir de ahí, pensamos en ganar al Alavés. Creo que tuvimos que haber liquidado el partido. También defender mejor y presionar mejor, un poco todo, pero hay que tener tranquilidad. Estamos exigiéndonos y sabiendo que vamos a mejorar mucho», ha agregado el Cucho, que se ha mostrado ambicioso con el objetivo de la temporada: «La exigencia del grupo y del cuerpo técnico es ser equipo de Champions y vamos a apuntar a eso este año, a estar ahí nuevamente en los puestos europeos, ése es el objetivo. Demostramos el año pasado que podemos estar ahí, se nos escapó por poco, pero creo que podemos».

