Álvaro Valles «Nuestro objetivo es la Champions pero no hablamos de obligación»

El guardameta verdiblanco reconoce la ambición del grupo esta temporada y habla de su competencia con Pau López

La cuarta portería a cero consecutiva de Álvaro Valles

Álvaro Valles posa para ABC de Sevilla durante la entrevista en la ciudad deportiva Luis del Sol
Mateo González y Jesús Sevillano

Impone su figura con más de 1,90. Tras el entrenamiento llega calmado, saluda a todos y se muestra solícito y seguro en su diálogo. No huye de cuestiones convencido de lo que dice y asentándose en una construcción mental de sólidos pilares. El año ... en blanco lo dice todo de su fortaleza. Este curso empezó con la contrariedad del favor de Manuel Pellegrini hacia Pau López. En la portería sólo puede jugar uno. Pero sabía que la competencia iba a crecer y que, siendo compañero, no se lo iba a poner fácil nadie. Y viceversa. Ahora es su momento, su gran oportunidad. Lo que llevaba esperando tanto tiempo. Álvaro Valles Rosa (La Rinconada, 1997) es el portero del Real Betis.

