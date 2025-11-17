Álvaro Valles «Nuestro objetivo es la Champions pero no hablamos de obligación»

Impone su figura con más de 1,90. Tras el entrenamiento llega calmado, saluda a todos y se muestra solícito y seguro en su diálogo. No huye de cuestiones convencido de lo que dice y asentándose en una construcción mental de sólidos pilares. El año ... en blanco lo dice todo de su fortaleza. Este curso empezó con la contrariedad del favor de Manuel Pellegrini hacia Pau López. En la portería sólo puede jugar uno. Pero sabía que la competencia iba a crecer y que, siendo compañero, no se lo iba a poner fácil nadie. Y viceversa. Ahora es su momento, su gran oportunidad. Lo que llevaba esperando tanto tiempo. Álvaro Valles Rosa (La Rinconada, 1997) es el portero del Real Betis.

¿A qué sabe cumplir un sueño?

Una felicidad increíble. Lo digo siempre, desde el primer día que salí al estadio de la Cartuja y vi el ambiente se me pusieron los pelos de punta pero es que a día de hoy cuando salgo tanto cuando juego como cuando no y veo el ambiente previo, todo el mundo cantando el himno, se me siguen poniendo los pelos de punta. Al final es mi club, era mi sueño y éste sigue porque no me conformo sólo con jugar o estar aquí, sino que quiero conseguir grandes éxitos con el Betis.

Usted había estado en el filial pero ha tenido que dar un gran rodeo para llegar al primer equipo.

Al final cuando me fui de aquí me iba también para cumplir un sueño. Era buscar mi futuro y llegar al fútbol profesional. Gracias a Dios se dio en Las Palmas. He estado muy a gusto allí, he cumplido bastantes objetivos como ascender y mantenernos en Primera dando un buen nivel. Eso también me hizo querer cambiar de club. Cumplí los objetivos y encima añades el interés del club de tu vida, pues más aún. Sabía perfectamente que mi etapa allí había terminado porque lo había hecho todo. Quería dar un pasito más en mi carrera. No sólo porque fuera el Betis, sino porque es un club que está en competición europea y es algo que me ilusiona y que se marca un jugador cuando cuando empieza en esto. Y porque soy bético.

¿Puede ser un ejemplo para los canteranos que están cerca del primer equipo pero tienen que salir?

Sí. Mi consejo es que muchas veces hay que dar un un pasito atrás para dar dos hacia delante, que en las canteras no se no se acaba el fútbol, ni se acaba la vida. He dado muchas vueltas y lo que hay que hacer es trabajar duro para conseguir estos objetivos. Antes de firmar en Las Palmas me fui a al Gerena, que era un pasito atrás en mi carrera, pero que me hizo dar dos pasos hacia delante y por eso pude firmar en la cantera de Las Palmas, que es lo que me hizo dar ese salto.

Y ahora es el portero titular del Betis. ¿Necesitaba un partido como el de Valencia donde tuvo grandes intervenciones?

Sí. Al final ayuda a la confianza y a la autoestima tener este tipo de partidos. En lo personal me estaba sintiendo bastante bien, voy yendo a más en cada partido y eso se está viendo reflejado. Me está viniendo bastante bien tener minutos tan continuos. Es un reflejo de del trabajo que se está haciendo día a día y del esfuerzo que yo estoy poniendo para poder estar al mayor nivel. El otro día las cosas en lo individual salieron bastante bien y refuerza bastante mi idea, me da alas.

¿Cuál será el momento para llegar a ver el mejor Álvaro Valles?

Estoy en un buen momento ahora. Tanto en confianza como física y mentalmente. Después de este partido salgo bastante reforzado. No quiere decir que en algún momento pueda fallar porque al final el error es parte de este deporte. Creo que el nivel de Valencia es el que tengo que dar como mínimo y seguir mejorando.

¿Qué le pide el míster?

Seguridad desde atrás. Sacar el balón jugado, pero sin un alto riesgo. Tiene que ser una salida de balón fluida. Tenemos jugadores rápidos arriba y potentes y tenemos esa opción de ese golpeo en largo. Sobre todo seguridad y una fácil salida de balón.

Después de un año en blanco y con todo lo que pasó, cuando llega Pau López es el que elige Pellegrini como titular. ¿Qué le hizo pensar eso?

Sé perfectamente que aquí iba a tener mayor competencia. Un equipo que juega competición europea, que está siempre entre los cinco primeros... Nadie me iba a asegurar ser titular por mucho que esperase un año para venir. El míster decidió de primera hora poner a Pau, yo tenía en la mente lo que tengo siempre: seguir entrenando, seguir trabajando, ayudar a mi compañero cuando le hiciera falta. Porque al final el éxito es de todos. No es sólo individual. Lo bueno que él haga o los buenos resultados que saque el equipo a mí me favorecen. Yo quiero que el equipo esté lo más alto posible, independientemente de que juegue o no. Y, bueno, después de la desafortunada lesión, el míster me ha dado la oportunidad y voy a intentar aprovecharla al máximo para que no me saque del once. A partir de ahí, cuando Pau vuelva la decisión la tiene el míster y me siga poniendo o no, yo seguiré trabajando como hasta el día de hoy.

¿Se planteó en algún momento cambiar esa situación? ¿Marcharse?

No. No se me pasa por la cabeza irme de aquí. La competencia forma parte de esto. Venía de ser titular en mi anterior club y ya había pasado por momentos de banquillo y de tener que esperar mi momento. Siempre le había conseguido dar la vuelta a la tortilla y había acabado jugando de titular y siendo importante. Aquí no iba a ser menos. Al final tenía claro que venía de un año parado, que tenía que seguir trabajando y encontrándome bien e intentando estar a mi máximo nivel. Eso es lo que llevo haciendo desde que llegué. No pensé en ningún momento en irme, sino en competir el puesto con mi compañero y esperar mi oportunidad.

¿Le llegó alguna alguna oferta?

No, no. Si llegó no lo sé porque tampoco tenía intención ni quería saberlo. Mis representantes sabían perfectamente que yo quería estar aquí, independientemente de si estaba jugando o no. Y como lo sabían, pues no me trasladaron nada, tampoco sé si llegó o no llegó, no iba a cambiar nada. Iba a seguir al cien por cien centrado aquí y y cumpliendo mi sueño.

Uno de los ejemplos de compañerismo que tú tenido con Pau se vio el día del Espanyol.

Sí, por supuesto, al final es es como he dicho antes. El éxito del equipo y el éxito de los compañeros que juegan en ese momento es el de todos, juguemos más o menos, a todos nos conviene que el equipo gane, que el equipo esté arriba, porque al final cuando hablan del Betis hablan de todo el equipo, no hablan individualmente. Y que el equipo esté bien situado, esté dando buen rendimiento, habla muy bien tanto de los que están jugando como los de los que no.

Y también está Adrián.

Cuando hablo de los porteros siempre hablo de los tres. Es otra competencia más. Él está dando un gran nivel, está muy bien, los entrenamientos siempre son de calidad. No pone ni un pero, ninguna queja, siempre con una sonrisa y cuando tiene que darte algún consejo te lo da o un punto un punto de vista o algo que tú ves de una forma, él la ve de otra y se habla y la verdad que el ambiente es muy bueno.

Yendo al equipo, ¿cómo se ven en estos momentos?

Con una sensación muy buena, el equipo está bien posicionado en la tabla en LaLiga, cerquita de los puestos de acceso directo a la siguiente ronda de Europa League y bastante bien. Los resultados han sido muy buenos. Es verdad que el último fue un poco agridulce porque teníamos la victoria ahí pero bastante bien.

¿Están donde quieren estar?

Sí, estamos ahí en la quinta posición, cerquita de los puestos de Champions. Nuestra intención es estar ahí recortando puntos a los que tenemos por encima. Estar toda LaLiga en esas posiciones para cuando lleguen los últimos partidos tener la posibilidad de estar en puestos de Champions.

¿Se puede definir ese como el objetivo del Betis? ¿No dejar que se escapen Villarreal y Atlético?

Sí, el foco está en la Champions y clasificarnos para esos puestos que es lo que queremos este año.

¿Pero lo toman como obligación?

La obligación es competir cada partido e ir sumando de tres en tres. Acostumbrarnos a ganar y por supuesto que todos tenemos muchas ganas de entrar en esa competición y de dejar al Betis en esos puestos Champions. Al final es un objetivo que tenemos marcado. No hablamos de obligación, pero sí es un objetivo importante para nosotros y que vamos a pelear por ello.

Miran a su alrededor y viendo la plantilla del Betis hay una oportunidad para ello, ¿no?

Sí, lo principal es eso. Que nos lo creemos, que somos conscientes de la plantilla que tenemos, que confiamos el uno en el otro y, por supuesto, que es muy importante. Creérselo y salir a competir al cien por cien cada partido, sea el rival que sea, para estar ahí arriba.

Siendo ese el objetivo, estar en la lucha por la Champions, ¿qué le ha faltado al Betis para poder estar ya en esos puestos?

Es verdad que en casa hemos estado bastante bien, que sólo perdimos ante el Athletic, que fue un partido un poco raro, y contra el Atlético. Fuera de casa no hemos perdido pero sí que se han escapado algunos puntos. Como ante el Levante, que nos pusimos 2-0 abajo, y el otro día sobre todo, que se nos escapó al final. Esos puntos sí es verdad que ayudan, pero bueno, LaLiga es larga y los rivales también tienen partidos difíciles, juegan competición europea como nosotros y confiamos en que podamos recortar esos puntos. Tenemos que enfrentarnos a ellos en la segunda vuelta. Vamos a intentar estar ahí en la pelea hasta el final.

Pero, ¿qué ha podido faltar en esos partidos? ¿Tener mayor control?

El del Levante fue distinto porque fue al principio de partido cuando no estuvimos muy acertados y ellos se pusieron pronto por delante. La reacción del equipo fue espectacular y de hecho creo que se podía haber ganado si hubiéramos estado un poco más acertados porque tuvimos bastantes más ocasiones. Ante el Valencia empezamos muy bien, después el partido estuvo muy parejo y ya una vez que te pones por delante, pues bueno, creo que fue también una jugada más aislada. Un rechace que al final cae ahí y te empatan. Yo no sentí en ningún momento ese agobio ni que te tuvieran encerrado en tu campo. El partido se podía haber decantado para cualquier lado. Puede ser que en esos minutos a partir del 0-1 pues podíamos haber garantizado el partido un poco más.

¿Qué nota le pondría a este primer tercio?

Un notable alto porque creo que estamos donde donde queremos estar. Estamos ahí arriba peleando con los cuatro primeros, estamos bastante bien posicionados en Europa dependiendo de nosotros y creo que el equipo está dando un gran rendimiento. Ahí están los resultados. El equipo pierde poco, está compitiendo bastante bien y está dando la talla.

Usted es bético desde pequeño, ¿cuando soñaba con el Betis, a quién se quería parecer?

Hemos tenido grandes porteros, hemos tenido la suerte de ver a a Toni Prats, que me cogió pequeñito, a Toni Doblas, que hoy día es mi entrenador de porteros, y al final creo que es una de las principales referencias que hemos tenido de pequeños, porque al final era canterano y sale de la cantera y llegó a disputar Champions con el club dando un buen nivel. Y después han pasado grandes porteros por por el club. También Adrián, me acuerdo que que yo ya estaba en el cuando él debutó en Málaga y ya después aquí en casa me acuerdo que lo vi que hizo un partidazo contra la Real Sociedad. Y ha tenido una una carrera increíble. Adán también he tenido la suerte de entrenar con él, un gran portero. Creo que ha tenido buenos porteros el Betis y pero la referencia como tal, los nombres clave del club siempre ha sido Toni Prats y Toni Doblas.

¿Y de jugadores de campo?

La verdad que en esa época de Champions del Betis pues había grandes jugadores y claro, aparte de los porteros pues Ricardo Oliveira, Varela, Assunçao... Al final era un equipazo con Denilson, Dani, que era de la casa, Arzu, Capi, Melli. Creo que todos esos jugadores pues a los béticos se nos quedan un poco marcados porque hicieron historia en el club. Y ese es el objetivo de todo jugador del Betis, todo jugador que es bético el dejar un legado, dejar una marca en el en el club con cosas grandes.

Imagínese que dentro de 20 años un niño que está en benjamines dice que su ídolo era Álvaro Valles porque jugó la Champions con el Betis.

Hombre, sería sería tanto bueno para mí porque significaría que he hecho historia con el club y sería una satisfacción, ¿no? Que sea recordado significa que he hecho un buen trabajo en el club y que ha ido la cosa bien.