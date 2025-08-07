Real Betis
Álvaro Valles: «Me fui de niño y quería volver para triunfar en el club de mi vida»
El meta rinconero confirmó que, todavía sin haber firmado su contrato, «el Betis me dio facilidades para entrenar en la ciudad deportiva»
Álvaro Valles, uno de los dos porteros que el Betis ha fichado para la temporada 25-26 que comenzará para el primer equipo verdiblanco dentro de once días en Elche, ha sido protagonista en la tarde de este jueves en los micrófonos de 'La Pizarra de Quintana', programa de Radio Marca, donde ha repasado sus primeras semanas como guardameta bético en su vuelta a casa y cómo ha vivido ese año en blanco tan extraño para un futbolista profesional.
«Es el año más complicado con diferencia. No poder disfrutar al 100% de tu profesión es muy duro, pero ahora ya estoy donde quería estar, en casa y muy feliz. Tengo tres hijos y una mujer maravillosa, me apoyé mucho en ellos. Aproveché para estar con ellos y disfrutar del tiempo que normalmente no puedes tener en una temporada normal», comenzaba advirtiendo el portero de La Rinconada.
Valles reconocía también que «un poco antes de rescindir mi contrato ya estaba al límite. Volver a mi ciudad, entrenar solo y estar con los míos me ayudó muchísimo a nivel mental», al mismo tiempo que agradecía el trato recibido por el Betis sin haber firmado todavía su contrato con el club heliopolitano. «Me dieron facilidades para entrenar en la ciudad deportiva. El presidente ya había dicho que me ayudarían, y así fue. ¿El día de la firma del contrato? Fuimos a comer con mi mujer, mis hijos y mis representantes. Era un momento que había que celebrar», confirmó.
Hablando ya del apartado deportivo, Álvaro Valles tiene claro que «tenía esa espinita clavada. Me fui de niño y quería volver para demostrar y triunfar en el club de mi vida. Desde antes de incorporarme ya me hicieron sentir como uno más. Me han tratado muy bien, todos vamos a una. Hay muy buen rollo y una competencia sana. Me han ayudado mucho desde el primer día», resaltó de lo bueno que se ha encontrado en el vestuario del Betis.
El portero de La Rinconada quiere recuperar, ahora en el primer equipo bético, el nivel que tuvo hace dos temporadas, en la 23-24, bajo la portería de Las Palmas: «Ese es el nivel que quiero recuperar, seguir puliendo errores y ser aún mejor portero. Tengo buen timing y al ser grande abarco mucho. Me gusta esa acción porque te refuerza mucho cuando sale bien. ¿La selección? Siempre ha sido una ilusión. Primero quiero volver a mi mejor nivel y luego ya se verá. Estando en el Betis, jugando competición europea, es más fácil que estando en Las Palmas», finalizó el meta que en duelo ante el Como 1907 le paró un penalti a Assane Diao.
