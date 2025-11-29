Álvaro Valles: «Ningún jugador del Sevilla cabría en nuestra plantilla»

Llega el derbi. Álvaro Valles lleva toda la vida esperando este día. Quería jugar en el primer equipo del Betis y para todo niño sevillano disputar este partido siempre es especial. Lo ha vivido en los escalafones inferiores, donde se nutren de esa rivalidad que ... es eterna. Sabe lo que es enfrentarse al Sevilla en Nervión pero ahora lo hará con otra camiseta. Quiere ganar pero también apela a hacerlo con cabeza en un partido en el que el corazón siempre reclama protagonismo.

-Ha vivido derbi de cantera, desde fuera, pero te llega tu primer derbi y además en Nervión. ¿Cuántas ganas tiene de jugar un derbi?

-Al final para un bético imagínese las ganas que tiene uno de disputar ese partido. Sí es verdad que es un partido de tres puntos, que no se ganan más puntos por ganar el derbi, pero sí moralmente y anímicamente tanto para los jugadores como para la afición es un partido muy importante que está marcado a fuego en el calendario. Tengo muchas ganas de disputar ese partido y de salir victorioso.

-El Betis ha tenido muchos años en los que no ha sido favorito, en los últimos años está haciendo algo más favorito. ¿Cómo lo ve usted?

-Un derbi es un partido ajeno a todo lo demás. Puede haber un equipo que vaya líder, el otro vaya último que no tiene nada que ver con ningún otro partido. Es un partido aislado donde puede pasar cualquier cosa y las dinámicas no sirven para nada. Estés en una buena o en una mala dinámica, al final es un partido totalmente distinto al resto, son esos 90 minutos como si fuera una final y en los que ambos equipos lo dan todo por salir con la victoria.

-Usted ha jugado en Nervión como rival con otros equipos, ¿le han recordado su pasado bético?

-Sí, bueno, en el calentamiento se acordaron un poquillo de mí porque cuando fui con Las Palmas calentamos en la parte de sus ultras. Algún que otro comentario hubo, pero bueno, al final es el pan de cada día y no hay que darle mayor importancia.

-Ahora no le van a tratar mejor.

-Creo. Seguramente peor, pero bueno. Como le digo, es algo que estamos acostumbrados hay que estar ajeno a a ese tipo de cosas. Lo nuestro es el balón y disputar el partido, hacerlo lo mejor posible y ya está.

-Viendo cómo van los dos equipos, que el Betis propone juego y el Sevilla tiene una estadística alta de faltas, ¿prevén un partido con interrupciones?

-Al final ellos tienen sus armas. Y no creo que vayan a cambiarlas ni mucho menos. Al final la intensidad será mayor seguro, la concentración tendrá que ser mayor porque es un partido en el que creo que las armas que tienen son con las que van a morir. Y nosotros con las nuestras intentaremos contrarrestar las suya para hacérselo difícil. Y en este partido siempre tendrá el aliciente añadido de que es el eterno rival. Siempre habrá un poquito más de esa tensión y de esa chispa que salta en cualquier instante, pero bueno, intentaremos jugar más con la cabeza que con el corazón. Al final será un partido importante. Es verdad que hay que salir a muerte, pero después de ese partido LaLiga sigue y tenemos que tener los jugadores disponibles para seguir compitiendo y no tener bajas innecesarias.

-Con Pellegrini es un ciclo histórico desde 2020 pero no ha ganado muchos derbis, habrá ganas acumuladas.

-Yo no he estado, pero evidentemente quiero ganar en Nervión porque tampoco he ganado nunca y más si es el derbi.

-¿Qué jugador del Sevilla se traería a la plantilla del Betis?

-Creo que ahora mismo ningún jugador del Sevilla cabría en nuestra plantilla.

-¿El Sevilla quiso ficharle alguna vez?

-No. No. Que yo sepa, no. También mi representante sabe que soy muy bético y si le preguntaron en algún momento creo que lo intentaron obviar.

-¿Qué derbi de los que ha vivido como aficionado se le queda en el recuerdo?

-El del 3-5 con Setién, que yo estaba en el club aún. Fue un gran derbi. Al final meterle cinco en su casa al eterno rival es doloroso. La verdad es que lo disfruté bastante.