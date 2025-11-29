Suscríbete a
Álvaro Valles: «Ningún jugador del Sevilla cabría en nuestra plantilla»

El meta verdiblanco defiende el nivel del grupo verdiblanco y reconoce tener «muchas ganas» de jugar este encuentro

«La plaga de bajas en Sevilla y Betis equilibra fuerzas del derbi»

Álvaro Valles, en la ciudad deportiva Luis del Sol durante la entrevista con Alfinaldelapalmera.com y ABC de Sevilla
Álvaro Valles, en la ciudad deportiva Luis del Sol durante la entrevista con Alfinaldelapalmera.com y ABC de Sevilla manuel olmedo

Mateo González y Jesús Sevillano

Llega el derbi. Álvaro Valles lleva toda la vida esperando este día. Quería jugar en el primer equipo del Betis y para todo niño sevillano disputar este partido siempre es especial. Lo ha vivido en los escalafones inferiores, donde se nutren de esa rivalidad que ... es eterna. Sabe lo que es enfrentarse al Sevilla en Nervión pero ahora lo hará con otra camiseta. Quiere ganar pero también apela a hacerlo con cabeza en un partido en el que el corazón siempre reclama protagonismo.

