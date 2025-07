Álvaro Vallés: «Después de siete años, aquí está la recompensa, la vuelta a casa»

Con la pretemporada recién comenzada, y el equipo concentrado en el Algarve portugués, los medios oficiales del club han entrevistado al flamante fichaje Álvaro Vallés, canterano y sin duda uno de los fichajes más ilusionantes de cara a la próxima temporada. El futbolista de 27 años, hizo todo lo posible por volver al cuadro verdiblanco el verano pasado, y de hecho, este fue uno de los grandes condicionantes por el cual pasó toda la temporada apartado de la plantilla de la UD Las Palmas.

La realidad es que Valles ya está aquí, y se ha mostrado muy feliz tras las primeras sesiones de entrenamiento: «Me han recibido muy bien, desde el primer día, incluso antes de incorporarme a la disciplina algunos compañeros me escribieron para darme la bienvenida». El futbolista, que también se encuentra a las órdenes de Toni Doblas, entrenador de porteros, comentó como está siendo su adaptación a la portería: «Hablé con él antes de empezar la pretemporada para saber su metodología, la forma de trabajar es muy cercana, y me estoy integrando muy bien». En cuanto a sus compañeros -y también rivales- en la portería ha destacado que: «Los tres porteros son increíbles, cada uno aporta algo, eso ayuda mucho para estar rodado».

El guardameta que pasara por las categorías inferiores del Real Betis, ha mostrado su interés desde que nació la posibilidad de volver al club de Heliópolis: «Me fui muy joven, con la espinita de volver y jugar en el primer equipo. La ambición y crecimiento del club me han hecho decidir venir aquí. Es un salto muy grande en mi carrera», concretaba. El jugador fue una de las sensaciones de la temporada 2023-24, llegando a disputar el trofeo Zamora durante los primeros compases de la misma, sin embargo la temporada pasada estuvo fuera del equipo: «No es nada fácil estar parado, te adaptas o te pasan por encima. Muchas veces hay que dar un paso atrás para dar dos hacia delante. Después de siete años, aquí está la recompensa, la vuelta a casa», reconocía Vallés.

Por último, quiso lanzar dos mensajes a la afición, comenzando por la que será la casa bética durante dos temporadas: «La Cartuja la haremos nuestra y será un infierno para cada rival que pase por ahí»; y concluyendo agradeciendo a los seguidores béticos sus ánimos: «Quiero dar las gracias por todos los mensajes de apoyo durante este año, no ha sido un año fácil. Voy a hacer todo lo posible por sacar el mejor nivel que tengo», concluía.