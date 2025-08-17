Altimira suma entrenamientos y se apunta a Elche

Sergi Altimira se ha entrenado este domingo con un vendaje en su pierna derecha

Sergi Altimira ha participado en el entrenamiento del Real Betis de este domingo horas antes del viaje a Elche para jugar mañana en el Martínez Valero ante el equipo que entrena Eder Sarabia el duelo que abrirá la temporada 25-26 de ambos equipos. Es noticia el centrocampista catalán, puesto que por un problema muscular que ya le impidió participar la pasada semana en el amistoso ante el Málaga en La Rosaleda, ha estado renqueante toda esta semana previa al debut liguero, gestionando cargas en los últimos días, por lo que se ha ausentó de los entrenamientos del jueves y el viernes, volviendo a la dinámica grupal ayer sábado.

Como se puede ver en la imagen que acompaña a esta noticia, Altimira se ha ejercitado con un vendaje en su pierna derecha. Pellegrini atiende a los medios a partir de las 12 horas y dará a conocer cómo se encuentra el centrocampista catalán y si el entrenamiento de este domingo le sirve para que pueda estar convocado y jugar en el debut liguero.

No ha participado con el resto de sus compañeros en la sesión de este domingo Diego Llorente, que continúa con su proceso de recuperación de la lesión que le impidió acabar la pasada temporada junto al resto del grupo.

Los canteranos que han participado en el entrenamiento han sido Oreiro, Ángel Ortiz, Mawuli, Dani Pérez y Pablo García.