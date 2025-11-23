Altimira se queda fuera de la lista del Betis por una gastroenteritis

Había convocado Manuel Pellegrini a 24 futbolistas del Betis para el encuentro ante el Girona, por lo que el entrenador chileno debía realizar un descarte antes del partido. Finalmente, Sergi Altimira ha sido baja de última hora debido a una gastroenteritis, con ... lo que el centrocampista catalán se ha quedado fuera de la lista final.

Ese contratiempo de Altimira ha dejado la convocatoria del Betis con 23 jugadores, entre los que se encuentra Isco, que partirá desde el banquillo en su regreso a la competición oficial. El malagueño, como se preveía, fue incluido el sábado en la lista por vez primera en esta temporada, después de que cayera lesionado en agosto en un amistoso ante el Málaga.

Con la única baja por lesión de Pau López, Pellegrini ofreció una lista en la que entraron 24 jugadores, de la que únicamente se quedó fuera por decisión técnica el canterano Ángel Ortiz y en la que Pablo García aparece como futbolista con ficha del filial.

El once elegido por Pellegrini es el formado por Valles, en la portería; Bellerín, Bartra, Natan y Valentín Gómez, en la zaga; Marc Roca y Fornals, en el doble pivote; Antony, Lo Celso y Riquelme como línea de tres por detrás del Cucho Hernández.