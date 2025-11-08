Alineaciones probables del Valencia - Betis de LaLiga EA Sports 2025-2026: onces y banquillo de suplentes

Están siendo unas semanas intensas para el Real Betis en materia de partidos. El calendario empieza a apretar y, a estas alturas del año, los verdiblanco han enlazado la primera eliminatoria de Copa del Rey, una jornada de LaLiga, su cuarto encuentro ... de Europa League y, este domingo, una nueva cita en la competición doméstica. Será el Valencia CF su rival en esta 12ª jornada liguera; un choque que se desarrollará en Mestalla y que está fijado para las 18.30 horas.

Cabe recalcar que el conjunto de Heliópolis mantiene su condición de invicto a domicilio en lo que llevamos de temporada; en total, el bagaje como visitante en ocho salidas es de cinco empates (1-1 en Elche, 1-1 ante el Celta, 2-2 frente al Levante, 2-2 en Villarreal y 0-0 ante el Genk) y tres victorias (0-2 ante el Ludogorets, 1-2 al Espanyol y 1-7 al Palma del Río). Por su parte, las únicas dos victorias que ha sumado el Valencia este curso han sido como local: 3-0 al Getafe, en la tercera jornada de LaLiga, y 2-0 al Athletic, en la quinta.

La posible alineación del Betis ante el Valencia

No hay novedades en la expedición bética que se ha desplazado hasta la capital del Turia para este choque liguero, más allá de la del guardameta Germán. Con lo cual, Manuel Pellegrini seguirá sin poder contar con los lesionados Junior Firpo, Pau López, Ricardo Rodríguez e Isco, aunque el técnico espera que el malagueño pueda estar disponible para la siguiente jornada, que llegará después de este nuevo parón.

La posible alineación del Betis ante el Valencia Real Betis Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Valentín Gómez; Amrabat, Fornals; Antony, Lo Celso, Abde; y Cucho Hernández

Al venir de un partido disputado entre semana, Pellegrini volverá a realizar rotaciones. Valentín Gómez sería de nuevo la baza a usar en el lateral zurdo, mientras que Amrabat y Fornals reconfigurarían el doble pivote.

La posible alineación del Valencia ante el Betis

Más descansado llega el Valencia a este partido, pues ha tenido más tiempo Carlos Corberán para preparar este duelo ante el Betis. Ahora bien, llegará con bajas el conjunto che a esta nueva jornada, pues el técnico no podrá contar con los lesionados Ramazani, Diakhaby y Foulquier.

La posible alineación del Valencia ante el Betis Valencia CF Agirrezabala; Correia, Tárrega, Corpete, Gayà; Javi Guerra, Pepelu; Rioja, Almeida, Lucas Beltrán; y Danjuma.

Corberán podría formar con un 5-3-2 en algunas fases del encuentro, con Rioja y Gayà como carrileros, tal y como ha venido ensayando en los entrenamientos durante estos días previos al choque.