Alineaciones probables del Villarreal - Betis de LaLiga EA Sports 2025-2026: onces y banquillo de suplentes

Instalado ya en la cuarta plaza tras imponerse antes del parón de selecciones al Espanyol (1-2) en un partido marcado por la polémica y la épica en su tramo final, el Real Betis afronta este sábado un duelo por la Champions con ... su visita al tercero de la tabla, el Villarreal, del que sólo lo distancia un punto, en un partido correspondiente a la novena jornada de LaLiga EA Sports que llega cargado de emoción. Del arbitraje se encargará Hernández Maeso con González Fuertes en el VAR. Tanto en el club como en la plantilla verdiblanca creen que esta temporada pueden dar un paso más y clasificarse para la Liga de Campeones.

Ahora mismo, el Betis anda en el buen camino para ese objetivo y quiere la tercera plaza, como señalaba Pellegrini en la rueda de prensa previa. Suma tres victorias consecutivas el equipo verdiblanco, las conseguidas ante la Real Sociedad (3-1), el Osasuna (2-0) y el Espanyol (1-2), mientras que sólo ha perdido un encuentro, frente al Athletic Club (1-2), tras ocho jornadas ya celebradas. La defensa, pese a las bajas sufridas, está rayando a gran nivel y tiene a jugadores muy enchufados como Abde, Fornals y Cucho, quien se encuentra en un gran momento goleador, así que hay motivos para pensar que el Betis puede consolidarse en la zona Champions.

El posible once del Betis ante el Villarreal

Bartra, Llorente y Deossa, que se habían perdido los últimos partidos, se han restablecido definitivamente de sus dolencias aprovechando el parón FIFA, vuelven a la convocatoria y amplían así el catálogo de recursos. Amrabat también se ha recuperado de la lesión miofascial que lo dejó en el dique seco ante el Espanyol y está apto. Isco, al que aún le queda un tiempo para volver, y Bakambu son las dos bajas heliopolitanas. La lista del Betis para Villarreal es la siguiente: Pau López, Valles, Adrián, Bellerín, Aitor, Ángel Ortiz, Bartra, Llorente, Natan, Valentín Gómez, Ricardo, Junior, Altimira, Deossa, Amrabat, Marc Roca, Lo Celso, Fornals, Antony, Pablo García, Riquelme, Abde, Cucho Hernández y Chimy Ávila.

Alineaciones probables del Villarreal CF - Real Betis Real Betis Pau López; Bellerín, Bartra, Natan, Ricardo; Amrabat, Marc Roca; Antony, Fornals, Abde; Cucho Hernández.

Aunque hay compromiso europeo el próximo jueves en Bélgica, Pellegrini apostará presumiblemente por un once muy titular en su visita a Villarreal. Pau López guardará la portería, con Bellerín, Bartra, Natan y Ricardo en línea defensiva. Por delante, Amrabat y Marc Roca conformarían el doble pivote, jugando más adelantado Fornals. Los extremos serían para Antony y Abde y en la punta de ataque repetiría Cucho Hernández, el delantero titular en los partidos ligueros.

El posible once del Villarreal ante el Betis

El Villarreal de Marcelino se marchó al parón de selecciones con el mal sabor de boca de su derrota, no exenta de polémica, en el Bernabéu (3-1). Un tropiezo que se sumó al registrado hace varias jornadas contra el Atlético de Madrid (2-0) en el Metropolitano. En los castellonenses, que tienen la enfermería repleta, causan baja Pau Cabanés, Foyth, Kambwala y Logan Costa, así como Mouriño, en su caso por sanción al ser expulsado la pasada jornada. Además, Marcelino desveló este viernes que Mikautadze sufre molestias físicas.

Alineaciones probables del Villarreal CF - Real Betis Villarreal CF Arnau Tenas; Pau Navarro, Rafa Marín, Veiga, Sergi Cardona; Buchanan, Comesaña, Gueye, Moleiro; Pépé, Oluwaseyi..

Debido a la cercanía del partido de Champions contra el Manchester City, al que reciben los castellonenses el próximo martes, más dudas presenta el once del Villarreal en comparación con el del Betis. Arnau Tenas repetiría entre palos y estaría protegido por una línea defensiva formada por Pau Navarro, Rafa Marín, Veiga y Sergi Cardona, de derecha a izquierda. En el centro del campo jugarían Comesaña y Gueye, con Buchanan y Moleiro escorados a las bandas aunque tendiendo al siempre centro. Arriba, Oluwaseyi y Pépé.