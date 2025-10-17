Suscríbete a
Alineaciones probables del Villarreal - Betis de LaLiga EA Sports 2025-2026: onces y banquillo de suplentes

LALIGA EA SPORTS

Isco y Bakambu, únicas bajas del conjunto verdiblanco para este duelo en el Estadio de la Cerámica

Los jugadores verdiblancos, haciendo carrera continua en la sesión de trabajo de este viernes VÍCTOR RODRÍGUEZ
Sergio A. Ávila

Instalado ya en la cuarta plaza tras imponerse antes del parón de selecciones al Espanyol (1-2) en un partido marcado por la polémica y la épica en su tramo final, el Real Betis afronta este sábado un duelo por la Champions con ... su visita al tercero de la tabla, el Villarreal, del que sólo lo distancia un punto, en un partido correspondiente a la novena jornada de LaLiga EA Sports que llega cargado de emoción. Del arbitraje se encargará Hernández Maeso con González Fuertes en el VAR. Tanto en el club como en la plantilla verdiblanca creen que esta temporada pueden dar un paso más y clasificarse para la Liga de Campeones.

