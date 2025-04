Alineaciones confirmadas del Villanovense - Betis de la Copa del Rey 2023-2024: onces y banquillo de suplentes

Después del empate en Almería, fraguado en un partido que se le complicó al equipo verdiblanco desde la temprana expulsión de Bellerín, el Real Betis se prepara para una nueva cita en el torneo del KO. Este miércoles, en Villanueva de la Serena, los hombres de Pellegrini afrontan la segunda ronda de la Copa del Rey tras aprobar con sobresaliente en la primera eliminatoria. Con una goleada histórica (1-12), el Betis pasó por encima del Hernán Cortés en el estadio Francisco de la Hera, en Almendralejo, y de nuevo regresa a tierras extremeñas para enfrentarse a domicilio a otro equipo de inferior categoría. En esta ocasión le toca medirse al CF Villanovense, que milita en el Grupo V de la Segunda Federación y ha llegado hasta esa fase de la competición tras batir en la primera ronda a la UD Ibiza (2-1).

El equipo heliopolitano, por razones obvias, siempre afronta la Copa del Rey con mucha ilusión y este partido no será una excepción. Se espera una gran afluencia de aficionados béticos al municipio extremeño para un choque que la tropa de Pellegrini encara con una larga lista de ausencias que ha obligado al técnico chileno a tirar de canteranos para completar la citación de 20 futbolistas. En la rueda de prensa previa, el entrenador verdiblanco anunció las ausencias, por decisión técnica, de Isco, Guido y Ayoze, que se unen a las ya más habituales de Claudio Bravo, Bartra, Sabaly, William Carvalho, Rodri y Fekir. También se reserva a Pezzella, que no pudo acabar, por molestias físicas, el duelo con el Almería.

La posible alineación del Betis ante el Villanovense

Sí está convocado, en cambio, Rui Silva, que no pudo ejercitarse con normalidad este martes tras el gran partido completado en Almería y se temía por su presencia en Villanueva de la Serena, lo que habría obligado al canterano Germán a la titularidad ya que Fran Vieites, otra baja más, no puede jugar la Copa al haber pasado la frontera de los 23 años y no tener ficha del primer equipo. La convocatoria la componen los siguientes futbolistas: Bellerín, Miranda, Abde, Borja Iglesias, Luiz Henrique, Willian José, Rui Silva, Juan Cruz, Guardado, Sokratis, Abner, Guardado, Aitor Ruibal, Altimira, Chadi Riad, Mendy, Assane, Sorroche, Enrique y Germán.

Las probables alineaciones del CF Villanovense - Real Betis Real Betis Rui Silva; Bellerín, Sokratis, Chadi Riad, Miranda; Guardado Altimira; Luiz Henrique, Abde; Borja Iglesias, Willian José.

Con tantas bajas, la alineación del Betis es una completa incógnita. Dando por sentado que Rui Silva estará entre palos, es probable que Chadi Riad y Sokratis compartan el eje de la zaga. En los laterales, Bellerín y Miranda. En el centro del campo, turno para Guardado y Altimira. Y en el ataque, Luiz Henrique y Abde flanquean a una doble punta compuesta por Borja Iglesias y Willian José. Altimira curiosamente, jugó como central ante el Hernán Cortés, pero podría ejercer esta vez en el centro del campo y algo más adelantado dado que no hay en la convocatoria ningún mediapunta específico del primer plantel por las ausencias de Isco, Fekir y Rodri.

La posible alineación del Villanovense ante el Betis

La mejor baza del CF Villanovense es, como suele suceder en estos casos, la ilusión. Ya fue capaz de empatarle al Barcelona y al Sevilla hace unos años en este campo y seguro que se propondrán repetir la gesta aunque se trate de un equipo que milita tres categorías por debajo del verdiblanco. El conjunto blanquiverde figura en la duodécima posición del Grupo V de la Segunda Federación. El decimotercero (hay 18 equipos) juega la eliminatoria de descenso a Tercera Federación.

Las probables alineaciones del CF Villanovense - Real Betis CF Villanovense Lázaro; Samu, Javi Sánchez, Relu, Campos, Ortiz, Fuentes, Mario, Benji, Isra Cano, Agudo.

Suman los pacenses 17 puntos en 14 partidos disputados. En la primera ronda, a principios de noviembre, superaron a la UD Ibiza, de Primera Federación. Y eso que se fueron perdiendo por la mínima al descanso, merced al gol de Obolskiy en el minuto 42. Sin embargo, Mario y Bermu remontaron en la segunda parte para el conjunto serón, sellando así el pase a esta segunda ronda que librará contra el Betis. Lázaro es el portero titular, en los laterales son fijos Samu y Ortiz, y en la punta del ataque suelen jugar Sillero o Agudo. Bermu, Benji e Isra Cano son también protagonistas habituales en el equipo que dirige José González Barrantes, Gus.