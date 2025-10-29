Suscríbete a
El tráfico de Sevilla se colapsa por la lluvia: coches detenidos, vías cortadas y semáforos apagados
Estas son las zonas de Sevilla donde más ha llovido hoy: seis pueblos superan los 84 litros por metro cuadrado

Alineaciones probables del Palma del Río - Betis de la Copa del Rey 2025-2026: onces y banquillo de suplentes

COPA DEL REY

Isco, Deossa, Junior, Lo Celso y Amrabat, bajas en la convocatoria del conjunto verdiblanco para la apertura este jueves del torneo copero

Dónde ver Palma del Río - Betis: canal de TV y streaming online del partido de la Copa del Rey 2025-2026

Los jugadores del Betis, en la sesión de trabajo de este miércoles en la ciudad deportiva Luis del Sol
Los jugadores del Betis, en la sesión de trabajo de este miércoles en la ciudad deportiva Luis del Sol VÍCTOR RODRÍGUEZ
Sergio A. Ávila

Esta vez no habrá cita europea pero sí compromiso entresemana para el Real Betis, que inicia el camino de la Copa del Rey 2025-2026 visitando este jueves al Atlético Palma del Río, de División de Honor Andaluza, en eliminatoria a partido único ... que se resolverá en el Estadio Sergio León, que para la ocasión ha ampliado el graderío hasta casi los 9.000 espectadores y ha agotado todo el papel. Tal es la expectación que levanta el conjunto de Manuel Pellegrini. Llega el Betis a tierras cordobesas tras un empate, el sumado en Genk en la tercera jornada de la Europa League, y la derrota del lunes ante el Atlético en el estadio de la Cartuja.

