Alineaciones probables del Palma del Río - Betis de la Copa del Rey 2025-2026: onces y banquillo de suplentes

Esta vez no habrá cita europea pero sí compromiso entresemana para el Real Betis, que inicia el camino de la Copa del Rey 2025-2026 visitando este jueves al Atlético Palma del Río, de División de Honor Andaluza, en eliminatoria a partido único ... que se resolverá en el Estadio Sergio León, que para la ocasión ha ampliado el graderío hasta casi los 9.000 espectadores y ha agotado todo el papel. Tal es la expectación que levanta el conjunto de Manuel Pellegrini. Llega el Betis a tierras cordobesas tras un empate, el sumado en Genk en la tercera jornada de la Europa League, y la derrota del lunes ante el Atlético en el estadio de la Cartuja.

La Copa del Rey siempre es un torneo que levanta mucha ilusión entre el beticismo. Con Pellegrini a los mandos se ganó la de 2022 en la Cartuja contra el Valencia y ese recuerdo aún permanece fresco en la memoria. En este sentido, el partido en Palma del Río irrumpe en el calendario como una excelente oportunidad para darles minutos a los futbolistas que están gozando de menos protagonismo en la presente temporada. Hay muchas categorías de diferencia entre ambos equipos y el Betis, a poco que le imprima seriedad y cierto rigor e intensidad al choque, no debería tener problema para solventar la eliminatoria ante el cuadro palmeño.

El posible once del Betis ante el Palma del Río

Además de Isco, causan baja Lo Celso, Deossa, Amrabat y Junior. Con las novedades de Ángel Ortiz, Pablo García, Corralejo y Bladi, Pellegrini ha citado a estos futbolistas: Valles, Bellerín, Llorente, Bartra, Altimira, Antony, Fornals, Chimy Ávila, Abde, Bakambu, Ricardo, Adrián, Valentín Gómez, Riquelme, Cucho, Marc Roca, Ruibal, Pau López, Bladi, Ángel Ortiz, Corralejo y Pablo García.

Alineaciones probables del Palma del Río - Betis Real Betis Adrián; Ángel Ortiz, Llorente, Valentín Gómez, Bladi; Altimira, Marc Roca; Pablo García, Chimy Ávila, Riquelme; Bakambu.

En cuanto al posible once del Betis para esta primera cita copera, Adrián estaría entre palos, con Ángel Ortiz, Llorente, Valentín Gómez y Bladi en línea defensiva. Altimira y Marc Roca formarían el doble pivote, con Pablo García de extremo derecho, Riquelme en el izquierdo y, arriba, Chimy Ávila y Bakambu.

El posible once del Palma del Río ante el Betis

El Atlético Palma del Río es, con 13 puntos en siete jornadas, el quinto clasificado del Grupo 1 de la División de Honor Andaluza. Para llegar hasta esta instancia de la Copa del Rey, el conjunto palmeño superó dos rondas de la Copa Andalucía, ante el Montilla y Los Barrios, antes de caer con el Maracena en la final. Luego tumbó con mucha contundencia (10-0 en el global de ambos encuentros) al Atlético Melilla. Sergio León, que agota sus últimas sorbos de fútbol en el equipo de su localidad natal, quería que la bola del Palma del Río se cruzara con la de su Betis. Deseo cumplido.

Alineaciones probables del Palma del Río - Betis Palma del Río Gonzalo; Chechu, Mateo Montenegro, Fran Cruz, Amo; Cuenca, Fran Rodríguez; Soler, Fran Cano, Chacón; Sergio León.

Los hombres dirigidos por Fran Sedano se tomarán el partido como una fiesta, pero ello no significa que renuncien a competir dando la mejor imagen posible ante un equipo muy superior como el heliopolitano. El posible once del Atlético Palma del Río lo formarían Gonzalo en portería, con Chechu, Montenegro, Fran Cruz y Amo en cobertura. Cuenca y Fran Rodríguez estarían en la sala de máquinas; Soler y Chacón en los extremos, Fran Cano en la mediapunta y arriba, como único delantero, Sergio León.