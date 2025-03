Alineaciones oficiales del Betis - Las Palmas de LaLiga EA Sports 2023-2024: descanso para Marc Roca; William Carvalho y Luiz Henrique, novedades

El Real Betis, que se fue al parón liguero con 21 puntos tras empatar en el derbi jugado en Nervión (1-1), vuelve a casa este domingo para medirse a la UD Las Palmas en el Benito Villamarín con el firme propósito de darle cuerda al gran momento de fútbol y resultados que ha proyectado en las últimas semanas. Séptimo de la tabla, el Betis desea ganar para prolongar su buena dinámica en casa, ampliar hasta los trece el número de encuentros oficiales sin conocer la derrota y asaltar de nuevo las posiciones que dan derecho a jugar en Europa la próxima campaña. Enfrente le dará la réplica el Las Palmas, un recién ascendido que se ha situado en la octava plaza de la clasificación y que está sacando el máximo rendimiento a sus goles. Anotando once ha sumado ya 18 puntos. Se enfrentan en Heliópolis dos equipos que han alcanzado una gran seguridad defensiva.

El Betis está firme en casa. Sólo ha cedido dos empates, ante el Atlético de Madrid (0-0) y el Cádiz (1-1), saldando el resto de sus compromisos, tanto de LaLiga como la Europa League, con victorias. Han enlazado los de Pellegrini hasta seis triunfos como locales tras batir al Rayo Vallecano (1-0), Valencia (3-0), al Sparta de Praga (2-1), al Osasuna (2-1), al Mallorca (2-0) y al Aris Limassol (4-1). Asegurar los puntos en casa es clave para el chileno y para un Betis que está promediando la media inglesa para anclarse a la zona noble: gana en casa y empata fuera.

La posible alineación del Betis ante las UD Las Palmas

Tiene un once muy definido el conjunto verdiblanco que si no pudo repetir en el derbi ante el Sevilla fue por las lesiones de los dos porteros: Rui Silva y Claudio Bravo. El portugués se ha ausentado de las dos últimas sesiones de entrenamiento y todo apunta, por tanto, a una nueva titularidad para Fran Vieites, que ya guardó la portería en el duelo de la máxima rivalidad. Pellegrini suele dar descanso, tras el parón de selecciones, a algunos de los dos argentinos campeones del mundo, Guido y Pezzella, pero sucede que esta vez no jugaron con el combinado albiceleste, aunque sí viajaron. Como, además, el partido con los canarios se disputa en la noche del domingo, no se descarta la titularidad de ambos. En cualquier caso, Sokratis va convocado y puede ser un buen día para su debut como verdiblanco.

Las probables alineaciones del Real Betis - UD Las Palmas Real Betis Vieites; Bellerín, Sokratis, Chadi Riad, Miranda; Guido, Marc Roca; Luiz Henrique, Isco, Ayoze; y Willian José.

Por lo demás, no se esperan muchos más cambios, si bien Fekir ha ido sumando carga de trabajo en estas dos semanas sin partidos para ir adquiriendo ritmo y cada vez más protagonismo en el equipo. Isco, que acumula un MVP tras otro, está apercibido de sanción. Superados sus problemas gástricos, su presencia en el ataque junto a Ayoze y Willian José parece inamovible. En el extremo derecho se disputan el puesto Assane y Luiz Henrique, con más opciones a priori para el segundo.

La convocatoria de 23 futbolistas la integran los siguientes jugadores: Bellerín, Miranda, Guido, Pezzella, Abde, Fekir, Borja Iglesias, Ayoze, Luiz Henrique, Willian José, William Carvalho, Rodri, Guardado, Sokratis, Abner, Marc Roca, Isco, Ruibal, Altimira, Chadi Riad, Vieites, Guilherme, Assane.

La posible alineación de la UD Las Palmas ante el Betis

La UD Las Palmas engarzará su segunda salida consecutiva tras empatar a un gol con el Osasuna en El Sadar antes del parón. En los amarillos causan baja Fabio González, lesionado, así como Curbelos y Jonathan Vieira, éste fuera de los planes del técnico. No obstante, García Pimienta, el entrenador del conjunto insular, ha definido un once titular al que, con alguna variante en la zona de ataque, ha dado continuidad en los últimos encuentros con buenos resultados.

Las probables alineaciones del Real Betis - UD Las Palmas UD Las Palmas Álvaro Valles; Álex Suárez, Saúl Coco, Mika Mármol, Sergi Cardona; Perrone, Javi Muñoz, Kirian Rodríguez; Marvin, Moleiro y Munir.

En la portería es fijo Álvaro Valles, que está completando una gran temporada. La línea defensiva la integran, de derecha a izquierda, Álex Suárez, Saúl Coco, Mika Mármol y Sergi Cardona. El centro del campo se lo reparten Perrone, Javi Muñoz y Kirian Rodríguez. Mientras que el ataque es para Marvin Park, Moleiro y Munir, si bien cabe la posibilidad de que juegue Kaba en punta y relegue a uno de estos tres al banquillo.

El Betis no se ve las caras con la UD Las Palmas en el Benito Villamarín desde un amistoso en agosto de 2019 que sirvió para homenajear a Rubén Castro y acabó con victoria verdiblanca por la mínima (1-0), con gol de Fekir. De 30 partidos oficiales jugados en Heliópolis, los insulares sólo han podido ganar dos.