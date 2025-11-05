Alineaciones probables del Betis - Olympique de Lyon de la UEFA Europa League 2025-2026: onces y banquillo de suplentes

Habiendo vuelto al sendero de la victoria en LaLiga, el Real Betis encara un nuevo partido de la UEFA Europa League con ese mismo propósito. Con motivo de la cuarta jornada de la fase de liga del torneo, los verdiblancos reciben ... este jueves en el Estadio de la Cartuja al Olympique de Lyon, uno de los rivales más complejos de la competición. Será a partir de las 21.00 horas cuando dé inicio este enfrentamiento ante el conjunto francés, frente al que los béticos buscarán sumar tres puntos que les aúpen en la clasificación.

El Betis logró un triunfo el pasado domingo ante el Mallorca (3-0) que le valió para romper una racha de más de un mes sin vencer como local; eso sí, bien es cierto que entremedias solo disputó un encuentro, el que perdió ante el Atlético de Madrid (0-2). En lo que respecta a la Europa League, el único partido de los verdiblancos en la Cartuja se saldó con un 2-2 ante el Nottingham Forest. Por su parte, el Olympique de Lyon encadena dos encuentros consecutivos empatando a domicilio (3-3 ante el Paris FC y 0-0 ante el Brest); en el torneo continental, el único choque del cuadro galo como visitante se saldó con victoria por 0-1 ante el Utrecht.

La posible alineación del Betis ante el Olympique de Lyon

Con respecto al partido del pasado fin de semana, la gran novedad en la convocatoria que ha facilitado Manuel Pellegrini es Chimy Ávila, de manera que seguirán siendo baja por Isco y Junior, a quienes se suman Pau López, que cayó lesionado durante el calentamiento del anterior partido liguero, y Ricardo Rodríguez, quien fue sustituido ante el Mallorca. "No tenemos muchos lesionados pero hay cuatro o cinco que hay que llevar con cuidado", admitía el técnico durante la rueda de prensa previa, en la que también afirmó que "lo que queremos es buscar el objetivo, que es clasificar. Nos enfrentamos con un buen equipo y si ganamos demostramos el poderío, pero luego en los fáciles podemos perder y no por eso somos tan malos".

La posible alineación del Betis ante el Olympique de Lyon Real Betis Álvaro Valles; Aitor, Bartra, Natan, Valentín; Altimira, Marc Roca; Antony, Fornals, Abde; y Bakambu.

Como es habitual en las alineaciones del técnico chileno, se esperan rotaciones en el conjunto verdiblanco para recibir al Olympique de Lyon. Como novedades a destacar, las carencias en el lateral zurdo obligaríab a Pellegrini a tirar de Valentín Gómez para este puesto, mientras que el doble pivote se remodelaría al completo, pasando a estar compuesto por Altimira y Marc Roca.

La posible alineación del Olympique de Lyon ante el Betis

En cuanto a la expedición del Olympique de Lyon que ha viajado a Sevilla para disputar este choque europeo, destacan varias ausencias. Por una parte, las ya conocidas de Orel Mangala, Malick Fofana y Ernest Nuamah. Sin embargo, en la lista de convocados de Paulo Fonseca no aparecen tampoco nombres como los de Corentin Tolisso y Rachid Ghezzal, a quienes el técnico preferiría dar descanso de cara al partido que afrontan el domingo ante el Paris Saint-Germain, ni el de Hans Hateboer, quien podría arrastrar molestias.

La posible alineación del Olympique de Lyon ante el Betis Olympique de Lyon Greif; Maitland-Niles, Kluivert, Niakhaté, Abner; Morton, De Carvalho; Sulc, Merah, Moreira; y Molebe.

Con respecto a su encuentro del pasado fin de semana en Ligue 1, y en vista de las ausencias en la convocatoria, Fonseca realizaría cambios en todas las líneas de su once, excepto en la portería, para visitar al Betis este jueves.