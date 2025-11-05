Suscríbete a
Alineaciones probables del Betis - Olympique de Lyon de la UEFA Europa League 2025-2026: onces y banquillo de suplentes

Tanto Pellegrini como Fonseca rotarían en sus respectivas formaciones para este enfrentamiento de la cuarta jornada de la fase de liga del torneo

Altimira, Marc Roca, Bellerín y Aitor Ruibal, junto a otros compañeros durante un calentamiento previo a este Betis - Olympique de Lyon
Habiendo vuelto al sendero de la victoria en LaLiga, el Real Betis encara un nuevo partido de la UEFA Europa League con ese mismo propósito. Con motivo de la cuarta jornada de la fase de liga del torneo, los verdiblancos reciben ... este jueves en el Estadio de la Cartuja al Olympique de Lyon, uno de los rivales más complejos de la competición. Será a partir de las 21.00 horas cuando dé inicio este enfrentamiento ante el conjunto francés, frente al que los béticos buscarán sumar tres puntos que les aúpen en la clasificación.

