Alineaciones probables del Betis - Girona de LaLiga EA Sports 2025-2026: onces y banquillo de suplentes

LALIGA EA SPORTS

La vuelta de Isco, la gran novedad en la lista de convocados, de la que sólo se ausenta por lesión Pau López para este duelo de la 13ª jornada

Los jugadores del Betis, con Isco entre ellos, en un entrenamiento de esta semana en la ciudad deportiva
Los jugadores del Betis, con Isco entre ellos, en un entrenamiento de esta semana en la ciudad deportiva
Sergio A. Ávila

Tras el pequeño frenazo que supuso el empate en Mestalla, el Real Betis regresa al estadio de la Cartuja, una vez finalizada la ventana FIFA de selecciones, con el firme propósito de sumar tres puntos aprovechando la visita del Girona FC este domingo ... en partido de la 13ª jornada de LaLiga EA Sports. con el arbitraje de Galech Apezteguía. Se enfrentan dos equipos en las antípodas clasificatorias, separados por diez puntos en la tabla, nada menos. El Betis, quinto, se encuentra en zona europea; y el Girona, pese a su triunfo la pasada jornada ante el Alavés, permanece en zona de descenso.

