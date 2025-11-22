Alineaciones probables del Betis - Girona de LaLiga EA Sports 2025-2026: onces y banquillo de suplentes

Tras el pequeño frenazo que supuso el empate en Mestalla, el Real Betis regresa al estadio de la Cartuja, una vez finalizada la ventana FIFA de selecciones, con el firme propósito de sumar tres puntos aprovechando la visita del Girona FC este domingo ... en partido de la 13ª jornada de LaLiga EA Sports. con el arbitraje de Galech Apezteguía. Se enfrentan dos equipos en las antípodas clasificatorias, separados por diez puntos en la tabla, nada menos. El Betis, quinto, se encuentra en zona europea; y el Girona, pese a su triunfo la pasada jornada ante el Alavés, permanece en zona de descenso.

Quiere ajustarse el Betis de Pellegrini, ejemplo de regularidad, a la media inglesa. Y así, al empate arañado en Valencia antes del parón, con gol de Cucho Hernández para los verdiblancos y tanto de Luis Rioja para que los locales equilibraran la balanza, desea sumarle una victoria más en casa. En sus dos recientes comparecencias en la Cartuja, los verdiblancos vencieron con mucha solvencia y con el valor añadido de dejar su portería a cero, al Mallorca y el Lyon. Ahora, en cinco días, de domingo a jueves, tiene la oportunidad de calcar esa secuencia ante el Girona y el Utrecht, su rival del próximo jueves en Europa.

La posible alineación del Betis ante el Girona

Toda la atención se focaliza ahora mismo en la visita del conjunto gironí, que supondrá seguramente el regreso de Isco después de tres largos meses en el dique seco aunque el técnico chileno no precisó cuántos minutos jugará. El costasoleño ha sido incluido en la convocatoria ofrecida por Pellegrini. La componen los siguientes 24 futbolistas: Valles, Adrián, Bellerín, Aitor, Bartra, Llorente, Natan, Valentín Gómez, Junior, Ricardo, Marc Roca, Amrabat, Altimira, Deossa, Fornals, Lo Celso, Isco, Antony, Pablo García, Chimy Ávila, Riquelme, Abde, Cucho Hernández y Bakambu. Pau López, que sigue recuperándose de su lesión plantar, es la única baja en el Betis, si bien Abde sufrió molestias en el tobillo a principios de la semana que no le impedirán ayudar a su equipo en este pleito.

Alineaciones probables del Real Betis - Girona FC Real Betis Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Junior; Amrabat, Fornals; Antony, Lo Celso, Abde; Cucho Hernández.

En cuanto al posible once inicial para esta cita con el Girona, Valles repetiría en la portería y, en defensa, se organizaría el Betis en torno a una línea de cuatro con Bellerín, Bartra, Natan y Junior. La sala de máquinas sería para Amrabat y Fornals, con Lo Celso en la mediapunta, y Antony y Abde en los extremos. Arriba, como único delantero, repetiría el titular en LaLiga, Cucho Hernández.

La posible alineación del Girona ante el Betis

El Girona, tras la excelente temporada rubricada hace dos cursos con clasificación para la Champions, ha vuelto de golpe a la realidad de un equipo que luchará por la salvación. Comenzó realmente mal, con cuatro derrotas y tres empates en las siete primeras jornadas. No logró su primera victoria hasta la jornada octava y la segunda y última que acredita, también en casa, la cazó en la jornada previa al parón derrotando por la mínima (1-0) al Alavés. Es el conjunto más goleado de la categoría y fuera de casa lo ha perdido todo, a excepción de dos empates. La convocatoria del Girona la integran estos futbolistas: Livakovic, Gazzaniga, Hugo Rincón, Joel Roca, Arnau, Stuani, Abe Ruiz, Asprilla, Víctor Reis, Tsygankov, Ounahi, Vanat, Witsel, Bryan Gil, Jhon Solís, Iván Martin, Álex Moreno, Gibert, Salguero, Papa y Andreev.

Alineaciones probables del Real Betis - Girona FC Girona FC Gazzaniga; Hugo Rincón, Reis, Arnau, Álex Moreno; Witsel, Ounahi, Iván Martín; Joel Roca, Bryan Gil, Vanat.

El equipo de Míchel llega muy mermado a la capital hispalense, con hasta nueve bajas confirmadas en sus filas. Son las de Juan Carlos Martín, Van de Beek, David López, Blind, Portu, Lemar, Krapyvtsov y Artero. Esta semana ha sufrido un duro golpe al perder a Portu para toda la temporada. En cuanto al posible once, Gazzaniga es fijo entre palos y en la línea de cuatro en defensa, salvo sorpresa, formarían Hugo Rincón, Reis, Arnau y Álex Moreno. Como centrocampistas actuarían Witsel, Ounahi e Iván Martín; mientras que Bryan Gil y Joel Roca serían los extremos. Como nueve, el ucraniano Vanat, con alguna opción de partida para el veterano Stuani, al que Míchel suele darle minutos en las segundas partes.