Alineaciones probables del Betis - Atlético de Madrid de LaLiga EA Sports 2025-2026: onces y banquillo de suplentes

Concluido el periplo de cuatro partidos a domicilio, el Real Betis regresa un mes después al estadio de la Cartuja para afrontar la décima jornada de LaLiga EA Sports enfrentándose al Atlético de Madrid, que tiene 17 puntos frente a los 16 ... de los verdiblancos. Cuarto y quinto respectivamente antes del comienzo de esta jornada, que cierran, ahora mismo son Atlético y Betis rivales directos por un puesto en Liga de Campeones, ese objetivo para el que ya se sienten preparados tanto el club como el plantel de Manuel Pellegrini.

Vuelve a la Cartuja (y estrenando nuevo césped) el conjunto verdiblanco tras cuatro partidos a domicilio, dos de Europa y dos de LaLiga, que ha saldado con dos empates y dos victorias. El pasado jueves, ante el Genk, el Betis no pudo superar al conjunto belga y tuvo que conformarse con un punto con el que reúne cinco de nueve posibles después de tres jornadas en la competición continental. Un bagaje por ahora insuficiente para meterse entre los ocho primeros, que son los equipos que al final de la fase de la liga se ahorran el cruce del play off y acceden a octavos.

El posible once del Betis contra el Atlético

Como hizo bastantes cambios en Bélgica, dándole una vuelta importante al once titular en relación con el que alineó en Villarreal, Pellegrini podrá envidar ante el Atlético con un equipo muy parecido al de La Cerámica. Tras quedarse fuera de la expedición para el choque europeo, vuelve Amrabat y no hay más inquilinos en la enfermería que Isco. La convocatoria de 23 hombres ofrecida por Pellegrini, sin Ángel Ortiz ni Pablo García, es la siguiente: Pau López, Valles, Adrián; Bellerín, Aitor, Bartra, Natan, Llorente, Valentín Gómez, Junior, Ricardo, Marc Roca, Altimira, Amrabat, Deossa, Fornals, Lo Celso, Chimy Ávila, Antony, Abde, Riquelme, Bakambu, Cucho Hernández.

Alineaciones probables del Real Betis - Atlético de Madrid Real Betis Pau López; Bellerín, Natan, Valentín Gómez, Junior; Amrabat, Marc Roca; Antony, Fornals, Abde; Cucho Hernández.

Para recibir al Atlético de Madrid, ante el que los verdiblancos firmaron uno de sus mejores partidos la pasada temporada, el posible once del Betis lo integrarían Pau López guardando la portería, con Bellerín, Natan, Valentín Gómez y Junior en línea defensiva. El centro del campo lo compondrían Amrabat y Marc Roca, jugando más adelantado Fornals y Antony y Abde desplegados en los extremos derecho e izquierdo. Como delantero, repetiría Cucho Hernández.

El posible once del Atlético contra el Betis

El Atlético de Madrid sufrió la pasada semana una aparatosa goleada en el Emirates Stadium, el estadio del Arsenal, donde encajó un 4-0 con desaplicaciones importantes a balón parado. No es lo habitual que un equipo de Simeone reciba tal cantidad de goles en un partido y esa herida provocará que los colchoneros, aunque saltaron hasta la cuarta plaza la pasada jornada, lleguen ciertamente necesitados a la Cartuja ya que, además, se da la circunstancia de que aún no han ganado a domicilio en la presente campaña.

Alineaciones probables del Real Betis - Atlético de Madrid Atlético de Madrid Oblak; Llorente, Giménez, Le Normand, Hancko; Koke, Barrios; Giuliano, Baena, Nico González; Julián Álvarez.

El posible once de los colchoneros en la Cartuja lo formarían Oblak en portería, con Llorente, Giménez, Le Normand y Hancko en línea defensiva. Por delante, Koke y Barrios en el doble pivote, con Nico González en la banda izquierda y Giuliano, en la derecha. De enganche, Baena, y arriba, Julián Álvarez.