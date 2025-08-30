Alineaciones probables del Betis - Athletic de Bilbao de LaLiga EA Sports 2025-2026: onces y banquillo de suplentes

Con el Athletic Club de Bilbao de rival en el estadio de la Cartuja este domingo, el Real Betis buscará su segunda victoria de la temporada en este duelo de la 3ª jornada de LaLiga EA Sports. Tras igualar con el Celta de Vigo en Balaídos el pasado miércoles en partido adelantado de la 6ª jornada, los de Pellegrini afrontarán en casa su cuarto encuentro de un cargado mes de agosto antes del parón liguero.

A la espera del cierre del mercado y las novedades que puedan producirse en la plantilla, el Betis se ha embolsado cinco de los nueve puntos disputados hasta la fecha. Empató en Elche (1-1), ganó al Alavés con gol de Lo Celso (1-0) e igualó ante el Celta (1-1) tras colocarse por delante al filo del descanso gracias a un certero cabezazo de Bartra. En los tres partidos se ha puesto por delante el Betis, que aún no conoce la derrota y siempre ha puntuado. El Athletic Club, por su parte, ha sacado adelante sus dos compromisos en San Mamés, con el Sevilla (3-2) y el Rayo (1-0).

El posible once del Betis ante el Athletic

Deossa, Marc Roca y Llorente, que ya han recibido el alta médica, son las tres grandes novedades de la convocatoria verdiblanca. La baja de Aitor Ruibal, sustituido en Vigo, se une a las de Pau López, Abde e Isco, los otros inquilinos de la enfermería. De este modo, la lista de 22 hombres ofrecida por Pellegrini es la siguiente: Valles, Adrián, Germán, Bellerín, Ángel Ortiz, Bartra, Natan, Llorente, Valentín Gómez, Ricardo, Junior, Marc Roca, Altimira, Fornals, Deossa, Lo Celso, Dani Pérez, Pablo García, Riquelme, Chimy Ávila, Bakambu y Cucho Hernández.

Alineaciones probables del Real Betis - Athletic Club Real Betis Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Junior; Altimira, Fornals; Pablo García, Lo Celso, Riquelme; Cucho Hernández.

Habrá cambios obligados en el once bético. Valles continuará en la portería, con Bellerín, Bartra, Natan y Junior en cobertura. Altimira y Fornals seguirían en el centro del campo, con Riquelme de extremo izquierdo y Pablo García, en el derecho, como sustituto de Aitor. De nueve, Cucho Hernández. Lo más probable es que Marc Roca, Llorente y Deossa jueguen sus primeros minutos en la segunda parte.

El posible once del Athletic ante el Betis

El Athletic Club afronta una ilusionante temporada con su regreso a la Champions. Esta semana, como el Betis en la Europa League, ya han conocido a sus rivales los rojiblancos, que en el estadio de la Cartuja abordarán su primera salida de la temporada tras batir en San Mamés al Sevilla y el Rayo. Areso y Robert Navarro son los dos fichajes del Athletic, que presenta las bajas de Yeray, Lekue y Egiluz.

Alineaciones probables del Real Betis - Athletic Club Athletic Club Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes, Yuri; Jauregizar, Ruiz de Galarreta, Sancet; Iñaki Williams, Berenguer, Nico Williams.

En cuanto al posible once en la Cartuja, Unai Simón estaría entre palos, siendo Areso, Vivian, Paredes y Yuri los integrantes del cuarteto defensivo. En el doble pivote, Ruiz de Galarreta y Jauregizar, con los hermanos Williams de extremos, y Berenguer y Sancet rematando la delantera vizcaína.