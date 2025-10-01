Alineaciones probables del Ludogorets - Betis de la UEFA Europa League 2025-2026: onces y banquillo de suplentes

Fornals, Riquelme y Junior, durante una sesión de entrenamiento previa al Ludogorets - Betis de la Europa League

Tras una nueva victoria en LaLiga (2-0 ante Osasuna), el Real Betis retoma este jueves la UEFA Europa League, en esta ocasión para afrontar su primer choque continental del curso a domicilio. Y es que, con motivo de la segunda jornada de la fase de liga, los verdiblancos visitan al PFC Ludogorets Razgrad. Así, el conjunto bético se cita a partir de las 18.45 horas en el Huvepharma Arena con uno de los clubes más punteros de Bulgaria.

En lo que llevamos de temporada, el Betis aún no sabe lo que es ganar lejos del Estadio de la Cartuja, pues enlaza tres empates como visitante (1-1 en Elche, 1-1 frente al Celta y 2-2 ante el Levante). En cambio, el Ludogorets no ha perdido este curso como local en ninguna competición (suma siete victorias y dos empates en su estadio).

La posible alineación del Betis ante el Ludogorets

Con respecto al partido del domingo ante Osasuna, Manuel Pellegrini no suma nuevos efectivos para este encuentro de Europa League. Con lo cual, seguirán causando baja los lesionados Isco, Deossa, Bartra y Diego Llorente; en el caso del colombiano y los centrales, el técnico ya avisó de que se les espera para después del próximo parón liguero.

La posible alineación del Betis ante el Ludogorets Real Betis Valles; Ortiz, Natan, Valentín, Junior; Amrabat, Altimira; Antony, Lo Celso, Riquelme; y Bakambu

Como es habitual en la planificación de Pellegrini, se esperan rotaciones en el once bético para visitar al conjunto búlgaro.

La posible alineación del Ludogorets ante el Betis

El Ludogorets afrontará también este duelo europeo ante el Betis con algunas bajas. Concretamente, Rui Mota no podrá contar este jueves con el central Georgi Terziev, ni con el centrocampista Aguibou Camara, ni con el delantero Kwadwo Duah, todos ellos lesionados.

La posible alineación del Ludogorets ante el Betis PFC Ludogorets Razgrad Padt; Andersson, Kurtulus, Almeida, Son; Duarte, Pedrinho, Stanis; Marcus, Caio Vidal y Bille

El técnico portugués del Ludogorets realizará también algunas modificaciones en su formación inicial con respecto a su último choque de la liga de Bulgaria ante el Montana (3-0) del pasado domingo.