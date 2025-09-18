Alineaciones probables del Real Betis - Real Sociedad de LaLiga EA Sports 2025-2026: onces y banquillo de suplentes

Varios jugadores del Real Betis durante la sesión de entrenamiento previa al partido ante la Real Sociedad

El Real Betis inaugura esta 5ª jornada de LaLiga recibiendo a la Real Sociedad en el Estadio de la Cartuja. Será este el choque precedente al estreno de los verdiblancos en Europa este año, fijado para miércoles; a partir de entonces, deberán compaginar dos competiciones en el calendario. Por lo pronto, los de Manuel Pellegrini tienen tan solo en mente sumar de tres como locales ante el cuadro donostiarra, al que se medirá este viernes a las 21.00 horas.

En lo poco que llevamos de temporada, el Betis ha disputado dos partidos como local en La Cartuja, sumando en ellos una victoria (1-0 al Alavés) y una derrota (1-2 ante el Athletic). Por su parte, la Real Sociedad ha jugado por el momento este curso dos encuentros como visitante, sin haber logrado aún sumar de tres (1-1 frente al Valencia y 1-0 en Oviedo).

La posible alineación del Betis ante la Real Sociedad

Para este nuevo envite liguero, Pellegrini seguirá sin poder contar con Aitor Ruibal, Isco y Ricardo Rodríguez; sumándose a ellos Deossa por unas molestias en el tobillo. En cambio, el técnico chileno recupera a Bartra, quien estuvo recuperándose en los últimos días de su lesión. «Lo he dicho muchas veces, un futbolista puede jugar sin problema cinco o seis partidos seguidos. No sé si lo podrá hacer durante cuatro meses. Esa rotación está condicionada también a la cantidad de jugadores que tenemos, a los lesionados, a las recuperaciones... Vamos viendo partido tras partido, sabiendo que tenemos una carga importante, cuál es el mejor once inicial, para que los cambios sean igualmente trascendentales«, dijo el preparador verdiblanco en rueda de prensa acerca de las rotaciones.

La posible alineación del Betis ante la Real Sociedad Real Betis Álvaro Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Junior; Altimira, Fornals; Antony, Lo Celso, Riquelme; y Cucho Hernández.

Con respecto a la pasada jornada ante el Levante, las novedades en el once bético ante la Real Sociedad estarían en las titularidades de Bartra, que vuelve de lesión, y Lo Celso.

La posible alineación de la Real Sociedad ante el Betis

Por su parte, Sergio Francisco contará con tres bajas para visitar La Cartuja este viernes, las de los lesionados Óskarsson, Yangel Herrera e Iñaki Rupérez. Sin embargo, el técnico txuri-urdin podrá volver a contar con Luka Sucic y con Brais Méndez, a este último solo lo tuvo disponible para la primera jornada de LaLiga.

La posible alineación de la Real Sociedad ante el Betis Real Sociedad Álex Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Aihen; Gorrotxategi, Marín, Carlos Soler; Kubo, Barrenetxea y Oyarzabal.

El técnico de la Real Sociedad podría realizar varias rotaciones en su formación inicial para medirse al Betis; en este sentido, en los laterales, podrían participar como titulares Aramburu y Aihen, así como Carlos Soler en el centro del campo.