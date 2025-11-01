Alineaciones probables del Betis - Mallorca de LaLiga EA Sports 2025-2026: onces y banquillo de suplentes

Los únicos dos encuentros que el Betis ha perdido este curso han sido como local: 1-2 ante el Athletic y 0-2 ante el Atlético, el pasado fin de semana; la última victoria de los verdiblancos en La Cartuja fue hace un mes, por 2-0 ante Osasuna. Por su parte, el Mallorca logró en su última salida, al Sánchez-Pizjuán, sumar su primer triunfo a domicilio de la temporada (1-3); antes, el conjunto balear había registrado como visitante cuatro derrotas.
La posible alineación del Betis ante el Mallorca
Con respecto a la convocatoria del Betis ante el Palma del Río, Manuel Pellegrini recupera a Lo Celso, Deossa, Amrabat y Natan, mientras que se mantienen como bajas Isco y Junior, a quienes se suma Chimy Ávila por un problema estomacal. «Entramos en un mes con siete partidos de las tres competiciones, son bastante complicados. Además hay un parón. Hemos buscado la mejor manera de llegar. Creo que el equipo llega descansado», afirmó el técnico chileno en la rueda de prensa previa.
Real Betis
Pau López; Bellerín, Bartra, Natan, Ricardo; Amrabat, Fornals; Antony, Lo Celso, Abde y Cucho Hernández.
En el cuadro bético se espera un once más similar al que planteó Pellegrini ante el Atlético de Madrid, con la novedad de Lo Celso, teniendo en cuenta las múltiples rotaciones que realizó el jueves en la primera eliminatoria de la Copa del Rey.
La posible alineación del Mallorca ante el Betis
Por su parte, el Mallorca de Jagoba Arrasate iba a enfrentarse al Betis con las bajas de Toni Lato y Marash Kumbulla; sin embargo, dos días antes del choque, se sumó a la enfermería mallorquinista Leo Román, guardameta que estaba siendo titular en LaLiga.
RCD Mallorca
Bergström; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Samú Costa, Morlanes, Darder, Jan Virgili; Mateo Joseph y Muriqi.
Arrasate mantendría su once tipo para visitar al Betis este domingo, siendo la portería el puesto más importante que deba ajustar. Así, en vez del lesionado Leo Román, Bergstrom formaría de inicio en La Cartuja.
