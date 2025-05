Alineaciones probables del Betis - Chelsea de la final de la Conference League 2024-2025: onces y banquillo de suplentes

Cuenta atrás para que tenga lugar una de las citas más importante de la historia del Real Betis. El conjunto verdiblanco afronta este miércoles la final de la Conference League ante el Chelsea, un choque trascendental para el que los de Manuel Pellegrini llevan días preparándose. También están listos para este trascendental choque, que comenzará a las 21.00 horas, los miles de béticos que arroparán a su equipo en el Estadio Municipal de Breslavia.

Se amparan los verdiblancos en la buena dinámica que han enlazado en sus últimos partidos de Conference, donde no caen desde el 0-1 ante el Gent, de la vuelta de dieciseisavos de final. Desde entonces, el Betis ha ido pasando de ronda sin perder ningún partido de las eliminatorias: en octavos, empató a dos contra el Vitória y en la vuelta en Guimaraes ganó 0-4; en cuartos, ganó 2-0 al Jagiellonia y en la vuelta empató a uno; y en semifinales, venció 2-1 a la Fiorentina y empató a dos en la vuelta. Por su parte, el Chelsea ha vencido en doce de sus catorce encuentros europeos esta campaña; solo cayó en partidos intrascendentes, como el 2-1 ante el Servette (en la vuelta del play off de clasificación, contando ya con un 2-0 a favor en la ida) y el 1-2 ante el Legia (en la vuelta de cuartos de final, tras vencer los ingleses 0-3 en Varsovia).

La posible alineación del Betis ante el Chelsea en la final de la Conference

Todos los jugadores del primer equipo bético se han desplazado a Breslavia con motivo de esta final, a excepción de Marc Roca, quien se opera esta semana. Pese a viajar, Manuel Pellegrini ya sabe que no podrá contar los lesionados Bellerín, y Diego Llorente, ni con los no inscritos William Carvalho y Cucho Hernández. La buena noticia de cara a ese choque ante el Chelsea es que el técnico recupera a Sabaly, Johnny Cardoso, Chimy Ávila y Fran Vieites, quienes participaron en la sesión previa. La mayor incógnita era Lo Celso; sin embargo, tras probarse este martes en el entrenamiento, el argentino se apunta también a esta trascendental cita. «La parte emocional hay que saber manejarla con calidad porque cualquier error nos puede costar mucho, no cometer errores por exceso de motivación«, afirmó el técnico chileno durante la rueda de prensa previa.

La posible alineación del Betis ante el Chelsea Real Betis Adrián; Sabaly, Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez; Johnny Cardoso, Fornals; Antony, Isco, Abde y Bakambu.

Las grandes novedades en el once bético para esta final serían Adrián bajo palos, en detrimento de un Fran Vieites que se ha encargado de defender la portería del Betis en las eliminatorias del torneo, y Sabaly en el lateral derecho. Por lo demás, un once bastante reconocible el que pueda plantear Pellegrini en el Estadio Municipal de Breslavia.

La posible alineación del Chelsea ante el Betis en la final de la Conference

El Chelsea también afrontará con algunas bajas esta final de la Conference ante el Betis. Así, Maresca descarta para este enfrentamiento a los no inscritos Roméo Lavia y Wesley Fofana, quien además está lesionado. Tampoco estará disponible Mudryk, suspendido provisionalmente por dopaje. Y en lo que respecta a lesionados, el técnico cuenta con las bajas de Kellyman, Datro Fofana y Nkunku, aunque el atacante francés podría forzar para llegar a esta final en Breslavia.

La posible alineación del Chelsea ante el Betis Chelsea FC Jörgensen; James, Adarabioyo, Colwill, Cucurella; Enzo Fernández, Caicedo; Palmer, Madueke, Pedro Neto; y Nicolas Jackson.

Tras una fase de liga y eliminatorias en las que Maresca ha ido realizando rotaciones, el técnico optaría por dar entrada en esta final a algunos de los baluartes de su equipo que, si bien han tenido un mayor protagonismo en Premier League, su participación en la Conference ha sido más testimonial. Son los casos de jugadores como Colwill, Caicedo, Palmer o Nicolas Jackson, quienes apuntan a ser titulares ante el Betis este miércoles.