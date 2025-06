El Alevín A del Betis, eliminado de LaLiga Futures tras la fase de grupos

El Alevín A del Real Betis no ha podido superar la fase de grupos del Torneo Nacional ASCALE LaLiga FC Futures que mide a los equipos sub 12 de los 20 clubes que han jugado en Primera división en el campeonato 24-25 terminado el pasado 24 y 25 de mayo. El equipo verdiblanco, encuadrado en el grupo B junto al anfitrión Villarreal, al Espanyol, al Osasuna y al Rayo Vallecano, sólo ha podido acumular una victoria, ante los madrileños (1-0), dos empates, contra navarros (0-0) y castellonenses (1-1), y una derrota (2-1 frente a los catalanes) y, con 5 puntos, no han avanzado hasta los cuartos de final del campeonato, que se disputan esta tarde en el estadio de La Cerámica.

Acudía el conjunto bético, de la mano del técnico Pablo Ballesteros, a este Torneo Nacional ASCALE LaLiga FC Futures como el finalista del último campeonato disputado hace justo un año en Maspalomas (Gran Canaria). En el duelo decisivo del anterior torneo, los verdiblancos cayeron estrepitosamente ante el Sevilla por 3 a 0.

Este torneo de categoría alevín es un gran escaparate para los equipos sub 12, ya que después de disputar las ligas locales, que suelen dominar con claridad y sin excesivos sobresaltos, les sirve para medirse a conjuntos de su misma edad a nivel nacional y así probar el potencial que, como equipo y los chicos también a nivel individual, puedan llegar a desarrollar.