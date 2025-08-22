El Alavés, un rival correoso para el Betis de Pellegrini

El Betis disputa este viernes la segunda jornada de LaLiga EA Sports ante el Deportivo Alavés. Este duelo, que dará comienzo a las 21.30 horas, será el que estrene el estadio de La Cartuja como sede verdiblanca. Un duelo que los de Manuel Pellegrini quieren ganar para eliminar el sabor agridulce de su estreno el pasado lunes. Y es que los béticos no lograron pasar del empate con el recién ascendido Elche (1-1).

Para ello, Pellegrini no podrá con los lesionados Diego Llorente, Marc Roca, Nelson Deossa, Isco Alarcón y Ez Abde. No obstante, el chileno no quiere que las bajas sean una excusa para el estreno de su equipo en casa ante los más de 56.000 béticos que se darán cita en el feudo cartujano.

Las estadísticas más recientes auguran un partido correoso para el Betis, puesto que, en las últimas dos temporadas, no ha podido vencer al Alavés en ninguno de los cinco duelos en lo que se han cruzado. En la temporada 2023-24, el Betis registró dos empates: 1-1 en Vitoria en la primera vuelta y 0-0 en el Benito Villamarín.

Además, el cuadro hispalense quedó eliminado de la Copa del Rey en enero de 2024 tras caer por la mínima en Mendizorroza. Por su parte, el curso pasado, en la 24-25, el Betis empató sin goles en el feudo vitoriano y cayó por 1-3 en Heliópolis.