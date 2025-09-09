Alarcón: «En la madrugada del domingo al lunes fue cuando se desbloqueó el fichaje de Antony»

Ramón Alarcón, CEO del Betis, explicó con detalle el proceso del fichaje de Antony por el club verdiblanco durante una entrevista en el espacio Sevillanía, que dirige Rafael Almansa en El Chiringuito. El responsable bético habló de las reuniones en Londres, Madrid, Sevilla y Mánchester para negociar la incorporación del extremo brasileño, que acaparó la atención durante varias semanas en el mercado de fichajes, pero sobre todo en las horas finales antes del cierre de la ventana el lunes 1 de septiembre

«Hubo un momento en el que lo vimos perdido porque la posición del United era dura. Teníamos una diferencia de 5-6 millones y habíamos llegado ya a nuestro tope. Al final todos hicimos un esfuerzo, pusimos de nuestra parte y el jugador y el United, también«, señalaba Alarcón.

«El domingo durante el partido contra el Athletic la relación tenía mucha tensión. Sobre las doce el United mandó el borrador del contrato y nos pidió que le metiéramos los cambios. Ahí se veía que iban a acceder a nuestras peticiones. En la madrugada del domingo al lunes, a las 2.00, tuvimos la confirmación. Por la mañana cerramos la contabilización de la plusvalía futura de Antony porque queríamos tener la capacidad de recuperar la inversión. Fue uno de los puntos más problemáticos pero lo solucionamos«, narraba el directivo heliopolitano.

Y continuaba: «El domingo a las 2.00 es cuando se desbloquea y nos ponemos con el tema de buscar un avión para que pudiera venir el lunes por la tarde. Todavía hubo un poco de estrés porque estaba todo acordado pero había que esperar a que en Estados Unidos la propiedad del Manchester firmara y lo hicieron a las 15.00 del lunes«.

También dio un detalle relevante sobre cómo había intervenido Hummel, la firma de ropa que viste al Betis, para poder acercar posturas con las demandas económicas del futbolista en su nuevo contrato en el Betis. « Hemos lanzado una línea de ropa con Antony, participamos con él con unos royalties y también tendrá unos ingresos fuera de lo deportivo con ese merchandising», especificaba.

Sobre la inversión de 22 millones, Alarcón manifestab que «si acaba siendo la estrella mundial que ha sido esperamos en el Betis recuperar la inversión y hasta lo que nos ha costado el año anterior. Tiene cierto riesgo porque se bloquea esta inversión en cinco años y coste elevado pero potencialmente puedes tener beneficios. Es el fichaje más difícil que he hecho como CEO porque había mucha presión de todos los béticos. Se ha dado por hecho que venía, todos preguntaban cuándo venía. Hemos tenido que mantener una postura complicada porque volver de Manchester sin el jugador hubiera sido algo censurado pero los números había que cuadrarlos porque había obligaciones que atender. Haro y Catalán tuvieron la cabeza más fría y con Fajardo y yo teníamos la presión de todos pero también la ayuda. Mantuvimos la calma para que saliera de la forma que queríamos. Todos daban por hecho que venía pero yo veía que no estaba tan cerca como se decía«.

