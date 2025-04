Alarcón: «¿La continuidad de Antony? Soy moderadamente optimista»

Ramón Alarcón, CEO del Real Betis, repasaba la actualidad verdiblanca en los micrófonos de Canal sur Radio y mostraba su satisfacción por la buena del equipo y apuntaba a una semana tan importante con la ida de los cuartos de la Conference League ante el Jagiellonia y el duelo ante el Villarreal a las puertas. «Estamos en un momento dulce. Quedan siete semanas de competición en la temporada. Manuel (Pellegrini) siempre dice que lo importante es tener el plantel en condciiones y la enfermería la hemos conseguido vaciar. Vamos a centrarnos en el jueves y lo bonito es llegar a primavera con partidos importantes. Hay que ir partido a partido en la Conference«, señalaba.

«Tenemos un plan estratético y el tema de Europa lo vemos en que siempre es para competir por estar en esos puestos. El Villarreal, un gran club, no pudo ir el año pasado porque la Real y nosotros cogimos las plazas. Ahora escribimos el sueño de la Champions. Cuando lo anhelas y lo trabajas como algo alcanzable llegas a la circunstancia de que parece que está más cerca. No es una obligación, sino un sueño que se puede hacer realidad«, afirmaba el dirigente bético, que entre la final de la Conference e ir a la Champions, escogía: «El corazón me dice que la final europea. Uno es bético y una de las misiones es hacer feliz a los béticos, y vivir otra final es inolvidable. En el excel os puedo asegurar que la Champions es mejor que ganar la Cofnerence en la hoja de excel. Te permite un futuro mejor. Pero porqué no que la corazón y la cabeza se unan los dos».

«El mundo del fútbol tiene estas cosas que hace que sea tan bonito. Creo que el tema de la enfermería es importante. Se nos reclamaba que hacía falta un ocho en el centro del campo porque se acumularon ahí las lesiones pero hemos recuperado efectivos y el equipo ya está al nivel. Tenemos la suerte de contar con un gran entrenador que mantiene siempre la calma y mantuvo la dirección fija y los resulados empezaron a llegar. Hay que poner el valor el plantel que tiene el club. Un gran plantel y un gran entrendor si hay trabajo y constancia, los resultados tienen que llegar«, aseguraba Alarcón sobre la racha que supo superar el equipo.

«Lo dije igual entonces como el año pasado cuando se hablaba de crisis, nosotros con Manuel (Pellegrini) estamos encantados y lo tenemos hablado de que tiene contrato el año para el año viene también. Nunca ha habido discusión en eso. Estamos tranquilos y hay quedarle tranquilidad a los profesionales, dejar que trabajen y mantener la calma en los momentos duros. Haro siempre dice que nuestro trabajo sea intentar que la probabilidad crezca, no es un deporte de azar pero que haya mayor probabilidad si pones los mimbres, normalmente en una temporada lo consigues«, señalaba.

Sobre el contrato del técnico chileno confirmaba lo avanzado por alfinaldelapalmera.com: «Lo tenemos claro y lo hablamos en los momentos de crisis dijimos que nos sentaremos a hablar a final de temporada porque no queríamos distorsionar la campaña. Tenemos relación cercana y ninguna de las dos partes hemos dicho nada. Después de temporada hablaremos. Es un tema que ahora no toca«.

«La exigencia no es de Manuel. No nos gustan los personalismos. Es muy importante trabajar mucho y en equipo. Si alguien cree que puede hacerlo todo es un error. Manuel siempre habla de que es importante el plantel, no sólo los once jugadores. La exigencia la tiene todo el club. Uno tiene que desapasionarse y nos ha ido bien pero a lo mejor algún año no con esas apuestas de final de mercado. Si no hubiera llegado el nueve o Gio no se acaba el mundo. Podemos ir el último día de mercado y se puede dar pero si vas por ansiedad puedes cometer errores y tomar decisiones no acertadas desde el punto de vista económico«, manifestaba.

Cuando Alarcón habló sobre el mercado y la situación económica del Betis también dejó reflexiones interesantes: «Las ventas de Assane y Rui Silva nos daban mayor capacidad económica. El trabajo continuo es fundamental, siempre buscamos la mejora del equipo. Tomamos decisiones y la salida de Rui Silva él nos manifestó que quería salir y la anticipamos seis meses porque teníamos la portería bien cubierta y dedicamos esa cantidad a otro jugador. Antony tenía mejores ofertas pero convencimos al United y al jugador para que vieran al Betis como el lugar idóneo. Hubo críticas al respecto con su salario y el coste total pero en la comisión deportiva estábamos muy ilusionados y leíamos que no levantaba expectación. Luego vimos que faltaba gol y para la secretaría técnica Cucho estaba entre los primeros. Esperamos a las últimas horas y nuevamente el jugador puso mucho de su parte. Por eso es fundamental para nosotros gestionar el buen ambiente en el grupo para que los jugadores puedan elegirnos en igualdad de condiciones económicas con otros clubes«.

Y en ese punto es clave la situación de Antony: «Lo dijo el vicepresidente el otro día y lo comparto. Cuando hablamos de traerlo en enero era una posibilidad más remota que ahora. El United y el jugador se han dado cuenta que el Betis es un gran sitio para que se desarrolle en su fútbol. Hay un Mundial y el United quiere que se revalorice. Será difícil pero soy más optimista que en enero. Soy moderamente optimista».

«Cuando iban mal las cosas hemos intentado arrimar más el hombro. En el derbi de la primera vuelta Haro y Catalán nos dijeron que había que hacer algo para ganar la vuelta como sea. Hicimos un plan derbi en diferentes departamentos para crear el clima adecuado. Cuando van mal las cosas trabajamos el doble todos unidos para lograr esto. Esto es fútbol y cuando llegue algún revés hay que redoblar los esfuerzos», decía como enseñanza de la temporada.

«El Betis es el cuarto en audiencia, en redes sociales, asistencia, capacidad de estadio... Pero había un escalón entre esa posición en lo social y en la deportiva/económica y ese es el trabajo nuestro, cubrir la brecha en el tema social de la institución para que lo económico y deportivo llegue a ese punto», afirmaba y decía sobre el inminente traslado a La Cartuja que «con el cambio que han hecho de la obra ya es un estadio más de fútbol. Quitar la pista ayuda muchísimo. Y estamos trbajando para que el transporte público funcione de verdad. Aprendemos de otros clubes para mejoar la experiencia. En los ingresos mejoraremos y de ahí a la vuelta, más».

