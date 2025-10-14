Aitor Ruibal El dorsal más repetido en la era Pellegrini

Entre los capitanes del Betis para la temporada 25-26 se encuentra Aitor Ruibal, futbolista con una amplia trayectoria en verdiblanco. Con varios perfiles en las alineaciones. De lateral, como extremo e, incluso en ocasiones, como referente en la posición de delantero centro. ... Aitor debutó con el primer equipo del Betis en diciembre de 2017, cuando Quique Setién era el entrenador verdiblanco. Jugó los últimos minutos sustituyendo a Fabián en un partido de LaLiga en el Benito Villamarín ante el Atlético de Madrid. En la siguiente jornada también participó en los minutos finales del Málaga-Betis (0-2). Ahí se cerró el primer tramo de Aitor en las alineaciones verdiblancas. Fue cedido al Cartagena en mayo de 2018. El periplo siguió en el Rayo Majadahonda (temporada 18-19 en Segunda división) y Leganés (curso 19-20 en Primera). En el verano de 2020, los caminos de Aitor y el primer equipo del Betis se encontraron de nuevo. No era un momento cualquiera. Comenzaba la era Manuel Pellegrini en Heliópolis.

13 de septiembre de 2020. Primera jornada de LaLiga, primer examen oficial para el Betis dirigido por el técnico chileno. Los futbolistas elegidos para ser titulares en el partido a domicilio ante el Alavés fueron Bravo; Emerson, Bartra, Mandi, Álex Moreno; Guido, William Carvalho; Fekir, Joaquín, Canales; y Borja Iglesias. En el minuto 66 llegó la oportunidad para Aitor sustituyendo a Joaquín. En los últimos instantes, Tello marcó el gol que hizo realidad el triunfo bético (0-1). Algo más de cinco años han transcurrido desde entonces. Hace dos semanas, Pellegrini se convirtió en el entrenador que más partidos oficiales ha dirigido en la historia del Betis. Lleva un total de 266 y Aitor es en estos momentos el futbolista que más ha participado en lo que va de etapa del entrenador chileno en Heliópolis. El domingo, en el RCDE Stadium, Aitor fue suplente de inicio, sustituyó a Antony a falta de un cuarto de hora para el 90 y alcanzó entonces la cifra de 179 partidos oficiales desde la llegada de Pellegrini al Betis.

El segundo futbolista con más encuentros en la era del técnico chileno en Heliópolis es William Carvalho con 167. El centrocampista portugués fichó por el Betis en el verano de 2018 y estuvo un total de siete temporadas en el equipo verdiblanco. El tercer futbolista con más participación en las alineaciones de la era Pellegrini tampoco sigue en la actualidad en el equipo bético. Guido Rodríguez llegó al Betis en el mercado invernal de la temporada 19-20, meses antes del fichaje de Pellegrini. Su etapa como futbolista verdiblanco terminó en el verano de 2024 y en el transcurso de la era Pellegrini participó en un total de 158 partidos. De la actual plantilla, además de Aitor, los futbolistas que tienen contabilizados más encuentros con el Betis dirigido por Pellegrini son Bartra (97) y Abde (91).

Aitor remata en el gol marcado en el Betis-Villarreal de LaLiga 20-21 afp

Superado el primer tercio de aquella temporada 20-21 empezó a tener Aitor continuidad en las alineaciones iniciales del equipo verdiblanco. Apareciendo normalmente por el costado derecho aunque también varió su posición en el sistema. Tiempo en el que también tuvo la oportunidad de ver portería. Para el recuerdo el primer gol que marcó con la camiseta del Betis, un gran lanzamiento desde fuera del área en el empate (1-1) con el Villarreal en el Benito Villamarín el 13 de diciembre de 2020. En la segunda vuelta de aquella temporada volvió a marcar Aitor, también en otro encuentro que acabó 1-1, en aquella ocasión en partido a domicilio con el Valladolid.

11 goles Ha marcado Aitor desde su debut con el primer equipo bético

Once goles y 15 asistencias ha aportado Aitor al Betis dirigido por Pellegrini. Una media de participación por temporada de al menos 30 partidos a excepción de la 23-24 cuando se quedó en 28. El curso con más encuentros de Aitor en la era Pellegrini fue el 24-25. Tuvo minutos en 29 partidos de Primera división. Marcó un gol y dio tres asistencias. Participó en dos partidos de Copa del Rey, en uno correspondiente a la clasificación de Conference League (marcó un gol) y en 13 de la competición continental (dio tres asistencias).

El curso en el que participó principalmente en el costado derecho del equipo, tanto en zona defensiva como a la hora de llegar al área contraria. Sin olvidar que también llegó a estar de titular en la posición de delantero centro. Por ejemplo, en los inicios de la temporada, en la ida de la eliminatoria previa ante el Kryvbas y en los partidos de las primeras jornadas de LaLiga contra el Girona, Alavés y Real Madrid. En el recuerdo también lo ocurrido en la vuelta de las semifinales de la Conference League. El partido a domicilio ante la Fiorentina se había ido a la prórroga con 2-1 en el marcador y Aitor, suplente de inicio, tuvo su oportunidad cuando Bakambu, delantero centro titular, fue sustituido. En el minuto 97, Aitor recibió un balón y encontró en el costado derecho a Antony. El pase del futbolista brasileño lo remató Abde haciendo el que sería definitivo 2-2.

La trayectoria europea de Aitor en el equipo verdiblanco comenzó en la temporada 21-22. En el primer curso de Pellegrini en Heliópolis, el Betis terminó el campeonato de Primera división en la sexta posición y se clasificó para la siguiente edición de la Europa League. Aitor participó en ocho partidos con el equipo bético. Y en la edición 22-23 disputó el mismo número de encuentros y además tuvo la oportunidad de abrir su cuenta goleadora en competición continental con un doblete en el triunfo del Betis ante el HJK Helsinki (3-0).

Aitor, de 29 años, destacó recientemente también al convertirse en el primer futbolista verdiblanco en ver portería en el curso 25-26. En la jornada inaugural del campeonato marcó el gol del Betis en el empate a domicilio (1-1) con el Elche. Fue el primero de los cinco encuentros de LaLiga en los que ha participado. Tuvo los 90 minutos en la segunda jornada, en el partido ganado por el equipo verdiblanco ante el Alavés (1-0). En la Europa League, fue suplente y no jugó en el empate de la primera jornada con el Nottingham Forest mientras que en el partido a domicilio ganado por el Betis ante el Ludogorest (0-2) sí participó. Fue titular y estuvo en el césped hasta el minuto 56 cuando fue sustituido por Ángel Ortiz.