Aitor Ruibal El dorsal más repetido en la era Pellegrini

A sus 29 años tiene el récord de participación con el Betis desde la llegada del técnico chileno a Heliópolis

Ya había debutado con el primer equipo bético en la temporada 17-18 con Quique Setién de entrenador

Jugadores con más

partidos desde la

llegada de Pellegrini

AITOR

179

partidos

Cifras de partidos oficiales

GUIDO

158

CARVALHO

partidos

167

partidos

De los futbolistas que están en la

actual plantilla del Betis siguen

a Aitor en la clasificación:

BARTRA

ABDE

97

91

partidos

partidos

Sus partidos temporada a temporada

LaLiga

Copa del Rey

Europa League

Conference

Supercopa

de España

Tempor.

2020-21

30

28

2

Tempor.

2021-22

33

19

6

8

Tempor.

2022-23

37

26

2

8

1

Tempor.

2023-24

25

18

3

5

2

Tempor.

2024-25

45

29

2

13

1

Tempor.

2025-26

6

5

1

Fuente: Elaboración propia

Gráfico: A. Montes / ABC SEVILLA

Entre los capitanes del Betis para la temporada 25-26 se encuentra Aitor Ruibal, futbolista con una amplia trayectoria en verdiblanco. Con varios perfiles en las alineaciones. De lateral, como extremo e, incluso en ocasiones, como referente en la posición de delantero centro. ... Aitor debutó con el primer equipo del Betis en diciembre de 2017, cuando Quique Setién era el entrenador verdiblanco. Jugó los últimos minutos sustituyendo a Fabián en un partido de LaLiga en el Benito Villamarín ante el Atlético de Madrid. En la siguiente jornada también participó en los minutos finales del Málaga-Betis (0-2). Ahí se cerró el primer tramo de Aitor en las alineaciones verdiblancas. Fue cedido al Cartagena en mayo de 2018. El periplo siguió en el Rayo Majadahonda (temporada 18-19 en Segunda división) y Leganés (curso 19-20 en Primera). En el verano de 2020, los caminos de Aitor y el primer equipo del Betis se encontraron de nuevo. No era un momento cualquiera. Comenzaba la era Manuel Pellegrini en Heliópolis.

