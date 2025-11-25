Aitor Ruibal asegura ser «muy feliz» en el Betis: «A ver si me hacen un contrato vitalicio y me quedo toda la vida aquí»

Aitor Ruibal, futbolista del Betis, atendió este martes a los medios de comunicación del club verdiblanco. El capitán verdiblanco valoró cómo se encuentra el equipo tras el tropiezo ante el Girona y antes del enfrentamiento ante el Utrecht con el derbi en el ... horizonte. Además analizó su situación personal dejando siempre clara su alegría por pertenecer al Betis.

Tanto fue así que el futbolista que recordó que «en diciembre hace diez años que llegué a Sevilla» aseguró ser «muy feliz» en el Betis y, a modo de broma, indicó que «a ver si me hacen un contrato vitalicio y me quedo toda la vida aquí». «El Betis es un sentimiento único y el que lo quiera entender tiene que vivirlo. No sabría explicarte. Todos mis amigos son de Barcelona, de un pueblo de 6.000 o 7.000 habitantes y ellos dicen que es increíble y que han vivido gracias a mí cosas únicas como la final de la Copa del Rey o la de la Conference. Ellos la mayoría son del Barça o del Madrid y no es el mismo sentimiento. Es otro tipo de cultura, no sé cómo explicarlo», explicaba.

Reconoció además Aitor que tiene ilusión por conseguir una clasificación para la Champions League con el Betis: «Hemos mejorado mucho con respecto al año pasado. Vamos haciendo un grupo, una familia más unida. El año pasado a estas alturas estábamos mucho peor. A mirar para arriba y con confianza. Todos tenemos mucha ilusión de poder soñar con la Champions».

Pese a esta ambiciosa ilusión, Aitor reconoció que aún no se ha visto al mejor Betis: «Los comienzos nunca son fáciles y menos cuando hay tres competiciones, que empiezas jugando muchos partidos. Acostumbrarse a ese ritmo es complicado y ahora viene la época más importante de la temporada que es acabar bien la primera vuelta y arrancar bien la segunda. Ahora tenemos que dar un paso adelante y ser el mejor Betis».

Con respecto al partido ante el Girona del pasado domingo, Aitor hizo autocrítica: «No hay ningún partido fácil. Eso es lo que no sestá pasando factura. Los partidos que igual deberíamos sacar un buen resultado de alguna manera más fácil sin menospreciar a nadie se nos están complicando. Nos falta un poco de veteranía en ese aspecto. Hay que saber que no todos los partidos se gana coo uno quiere». Ahora, en el vestuario del Betis quieren centrarse en ganar ante el Utrecht el jueves para luego pensar en el derbi. No obstante, tal y como Aitor reconoce, «es normal que la gente ya tenga muchas ganas de derbi».