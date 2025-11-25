Suscríbete a
Ochando consigue su primera estrella Michelin y suma un nuevo hito gastronómico en Sevilla

Aitor Ruibal asegura ser «muy feliz» en el Betis: «A ver si me hacen un contrato vitalicio y me quedo toda la vida aquí»

El catalán hará en diciembre diez años como bético e invita al equipo a dar un paso al frente en las próximas semanas de competición

«Si el Betis quiere exigirse la Champions necesita una nota alta y para eso no se puede dejar puntos ante equipos como el Girona»

Aitor Ruibal celebra su gol ante el Elche
Aitor Ruibal celebra su gol ante el Elche AFP
Nacho Pérez

Nacho Pérez

Aitor Ruibal, futbolista del Betis, atendió este martes a los medios de comunicación del club verdiblanco. El capitán verdiblanco valoró cómo se encuentra el equipo tras el tropiezo ante el Girona y antes del enfrentamiento ante el Utrecht con el derbi en el ... horizonte. Además analizó su situación personal dejando siempre clara su alegría por pertenecer al Betis.

