Aitor y su gol ante el Villarreal: «Hubiera preferido no marcar y ganar»

El Betis cayó ante el Villarreal en casa por 1-2 y se corta así su magnífica racha de siete encuentros sin conocer la derrota en LaLiga. Un partido que estuvo muy disputado, sobre todo durante la primera mitad, en la que el equipo verdiblanco se adelantó muy pronto en el marcador. Y es que Aitor Ruibal marcó el tanto local con un derechazo tremendo sin dejar caer la pelota.

Un golazo, que no sirvió para que el equipo ganara este Domingo de Ramos. «Prefería no haber marcado y haber ganado. El equipo ha controlado muy bien el partido, pero el gol a balón parado nos ha dejado tocados. Nos hemos rehecho y lo hemos seguido intentando, pero no hemos podido defender ese balón largo. Ellos tienen calidad de medio campo en adelante y, con dos arriba, las meten», dijo el jugador tras finalizar el encuentro.

El regreso de Ayoze al Benito Villamarín también acaparó la atención de los presentes. El canario no fue demasiado bien recibido por la grada y el jugador respondió marcando el gol de la victoria del Villarreal. Un tanto, eso sí, que no celebró. Respecto a este tanto, Aitor lamentó no haber podido materializar más ocasiones: «Sabíamos que teníamos que aguantar al inicio, saliendo a morder. En un balón largo con el desmarque de Ayoze nos han hecho el segundo. Lo hemos seguido intentando hasta el final con ocasiones que no han entrado. A seguir peleando. El jueves tenemos otro partido importante y hay que seguir».

Respecto a la polémica del partido, un penalti anulado a favor del Betis, el lateral no quiso entrar en polémicas: «Desde el campo no se ve mucho porque son acciones muy rápidas. Si lo ha quitado será porque ha visto que no es».

Por último, el catalán quiso mantener la esperanza por la quinta plaza: «Quedan muchas jornadas y no nos vamos a rendir. Vamos a seguir peleando. Llevábamos nueve partidos sin perder. Hay que seguir en esta dinámica porque hoy no nos hemos llevado puntos pero sí buenas sensaciones».