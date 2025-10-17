Suscríbete a
Aitor Ruibal: «No soy gay, pero si lo fuese, no pasaría nada»

El polivalente jugador catalán del Betis se sincera en una entrevista concedida a Jugones

Aitor, en un encuentro del Real Betis de la temporada 24-25
Aitor, en un encuentro del Real Betis de la temporada 24-25

Fede Tozzo

Faltan menos de 48 horas para que el Real Betis vuelva a la acción en la jornada 9 de LaLiga. Los béticos continúan preparando el partido ante el Villarreal, el cual promete ser decisivo en la lucha por entrar a la edición ... de la Champions League de la temporada que viene. Previo a ello, y aprovechando las últimas horas del parón de selecciones de octubre, Aitor ha atendido a los compañeros de Jugones.

