Aitor Ruibal: «No soy gay, pero si lo fuese, no pasaría nada»

Faltan menos de 48 horas para que el Real Betis vuelva a la acción en la jornada 9 de LaLiga. Los béticos continúan preparando el partido ante el Villarreal, el cual promete ser decisivo en la lucha por entrar a la edición ... de la Champions League de la temporada que viene. Previo a ello, y aprovechando las últimas horas del parón de selecciones de octubre, Aitor ha atendido a los compañeros de Jugones.

En la entrevista, el jugador barcelonés ha hablado sobre la problemática masculinización del fútbol y cómo la afronta él: «Hay mucha gente que tiene miedo a ser como es él, y no lo es por ser futbolista. El fútbol está tan masculinizado que ver algo diferente llama la atención», manifiesta el polivalente futbolista verdiblanco.

Cuestionado por su orientación sexual, Aitor explica de manera clara su situación: «Yo no soy gay, pero lo si lo fuese, no pasa nada. Al final, es sentirse a gusto con uno mismo». Del mismo modo, expresó su gusto por la moda y la manera en la que su familia le acompaña en sus decisiones: «Mi mujer me apoya en todo. La primera persona que me pintó las uñas fue ella. Yo me pintaría las uñas todos los días. Depende de cómo lleve el pelo, me pintaría las uñas», sentenció.

A pesar de las duras críticas que ha recibido históricamente en redes sociales, Aitor es uno de los jugadores que más ha luchado por los derechos de la comunidad LGTBI+, junto a su excompañero y amigo Borja Iglesias.