Aitor evitó que una botella impactara contra Antony en la celebración de su segundo gol en el Villarreal - Betis

Antony celebraba el 2-2 en el minuto 93 en el Villarreal - Betis dirigiéndose a la zona de la grada en la que estaban los béticos, arrodillado junto a Aitor. El brasileño señalaba a la afición, en la grada alta de La Cerámica, ... pero de repente de una de las tribunas inferiores salió volando una botella de agua con dirección al brasileño.

La rápida intervención de Aitor evitó males mayores, dado que el capitán bético desvió la botella con su mano derecha y logró que Antony no recibiera el impacto.

Posteriormente los dos futbolistas pidieron calma a los seguidores locales, indignados por el empate en el último segundo después de haber desperdiciado una ventaja de 2-0 en el inicio de la segunda mitad.

Hernández Maeso, árbitro del encuentro, reflejaba en el acta este hecho pero obviando algunos detalles como que el objeto lanzado fue dirigido a jugadores del Betis y que Aitor tuvo que intervenir para que no hubiera agresión.

«Tras la consecución del segundo gol del equipo visitante se observó el lanzamiento de una botella de plástico semivacía y abierta, desde la grada hacia el terreno de juego. En respuesta a este incidente se activó el protocolo correspondiente por lanzamiento de objetos, procediéndose a emitir un anuncio por megafonía instando al público a cesar este tipo de comportamientos«, señalaba el colegiado en su escrito.

❗️ Ruibal evita que una botella impacte sobre Antony en la celebración del 2-2.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/FGkg0nW3AT — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 18, 2025

Ahora tendrá que intervenir el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol con una posible sanción para el Villarreal que ya se verá en qué medida se produce, si con una multa o cierre parcial de esa grada de La Cerámica.