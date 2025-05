Aitor: «Nos ha hecho mucho daño el primer gol»

Otro de los futbolistas del Betis que analizó la derrota ante el Chelsea fue Aitor, que salió por Bakambu a falta de 20 minutos para jugar como futbolista más adelantado.

«Una pena no poder regalarles este título porque me da rabia por ellos. Nos han llevado en volandas durante la primera parte. Nos ha hecho mucho daño el primer gol», comentó Aitor en Movistar Plus minutos después de la finalización del partido.

«En la primera parte el equipo ha reflejado lo de toda la temporada. Al final, con el marcador arriba, te ves con esa posibilidad, igual te encierras un poquito más y te meten el primero...Bueno, esto es fútbol y la verdad es que me sabe muy mal sólo de verlos», comentaba Aitor desde el césped destacando el apoyo de los seguidores verdiblancos.

«Las hemos pasado canutas este año, pero muy mal, un tramo de la temporada jodido de verdad, pero salimos adelante», añadió el futbolista bético.