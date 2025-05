Aitor y Altimira: «Hay que creer, creer y creer en que nos traeremos la copa a Sevilla»

El Betis tiene dos objetivos por delante en el almanaque para cerrar su curso 2024-25: uno es ganar al Valencia y otro, todo lo que ya viven los verdiblancos a pocos días de esa primera final europea de su historia ante el Chelsea que se dirimirá el miércoles 28 del presente mes de mayo en la ciudad polaca de Breslavia. Aprovechando semejante contexto de oportunidad que da toda una cita de estas características, el club verdiblanco ha organizado un Open Media Day en el que dar rienda suelta a varios de sus futbolistas, entre ellos Aitor y Altimira, que han pasado por una improvisada zona mixta en la ciudad deportiva para analizar todo cuanto sucede alrededor del gran día.

Ha sido el primero de los jugadores catalanes antes citados, Aitor, el que ha querido hablar sobre la ilusión que le inspira personalmente llegar a conquistar Breslavia: «No sólo en lo individual, es algo que nunca hubiera imaginado. Hacerlo con el club de mi vida, que llevo ya diez años, pues todavía más. ¿El Chelsea? Te tienes que enfrentar siempre a los mejores. El fútbol es fútbol», deslizaba Aitor, emparejando todas las opciones posibles. «Estamos convencidos de que vamos a ganar. Creer, creer y creer que nos vamos a traer la copa para Sevilla». Cuestionado por el contraste del descanso entre los dos contendientes, mayor en las filas heliopolitanas que en las inglesas, Altimira no ocultaba que ésa es una ligera ventaja aunque no sea acaso determinante: «Es normal que ellos se quejen de eso, pero no tenemos culpa. La UEFA no tiene culpa, es algo más de su liga, que ha puesto esos horarios», establecía en el mismo término.

En lo referente a las conexiones emocionales y anímicas que se pueden dar ganando el viernes para ir lo más motivado posible al miércoles: «Tenemos que hacer un buen partido y un buen ejercicio para coger sensaciones de cara al partido». Apuntaba Aitor que hay que ir al doscientos por cien y que en su caso no se guardará nada frente al conjunto valencianista. Exponía el polivalente futbolista ser conocedor del rol que tiene dentro de la plantilla: «Jugar en la posición que el míster necesite, todos los jugadores deberían hacer lo mismo. ¿Si visualizo llegando como campeón a Sevilla? Sí, sí (ríe). Desde que pasamos a la semifinal, en mi cabeza sólo existe la victoria, la celebración». Comparaba Aitor el ambiente previo festivo que pudo disfrutarse en la Copa del Rey ganada en 2022, pero confiaba en que la presente tiene si cabe una motivación extra. Para ello la exigencia debe ser máxima: «Pellegrini es el máximo responsable y es normal que se pusiese así el otro día y quiere que sus jugadores den el máximo, y es una pieza clave para preparar el partido y ganarlo», comentaba.

Altimira corre junto a Adrián y Fornals en la ciudad deportiva Luis del Sol Víctor Rodríguez / ABC

Altimira: «Quizá tengan una presión mayor ellos»

Era Altimira el que tomaba el testigo de su compañero, cuestionado primero por la calidad de Cole Palmer, de lo más desequilibrante en las filas del Chelsea: «Como cualquier otro jugador peligroso de los que hemos jugado. Hemos de estar juntitos con balón, que no la tengan, que sufran», incidía el centrocampista, que no dejaba de tildar como una gran oportunidad lo de enfrentarse al cuadro londinense: «Creo que hemos llegado adonde estamos por el nivel de plantilla, la calidad del equipo, y ellos pensarán lo mismo de nosotros. Será una final muy igualada», reiteraba. «La gente les da como favoritos por el dinero invertido y quizá tengan una presión mayor ellos», opinaba.

Hablaba Altimira en otro orden de cosas sobre su contribución en el mediocampo con otros mediocampistas: «Cuando no había muchos efectivos he estado disponible en todos los partidos, ayudando al equipo como se necesitaba. No me he perdido ningún entrenamiento, así que estoy muy contento con ayudar al equipo durante toda la temporada. Queda el último empujón para poder levantar el título», admitía. «No me quiero ni imaginar lo de llegar a Sevilla con la Conference. Tenemos que tener los pies en el suelo y ojalá se dé porque sabemos que la gente lo va a celebrar igual o más que nosotros», sentenciaba Altimira.