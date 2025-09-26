El Osasuna se entrena sin Aimar Oroz y Rubén García

Varios futbolistas del Osasuna y el Elche, durante el partido del jueves en El Sadar

El CA Osasuna piensa ya en el partido del próximo domingo ante el Real Betis en el estadio de la Cartuja. El equipo dirigido por Alessio Lisci se ha entrenado este viernes en el día después del empate (1-1) en casa con el Elche correspondiente a la sexta jornada del campeonato en Primera división.

La sesión ha contado con las ausencias de Aimar Oroz y Rubén García. El centrocampista sigue con la recuperación de la lesión sufrida en la fascia plantar izquierda. Después del partido Osasuna-Rayo Vallecano del 14 de septiembre, las pruebas realizadas a Aimar Oroz desvelaron el alcance de las molestias que sufría.

Por su parte, Rubén García no se ha entrenado este viernes por motivos personales. El centrocampista no estuvo en la convocatoria del partido ante el Elche en El Sadar.

Para este sábado está prevista un nuevo entrenamiento y la conferencia de prensa de Alessio Lisci con motivo del encuentro del domingo (21.00) ante el Betis en la séptima jornada del campeonato en Primera división.