Los agentes de Antony y el Betis cuadran números para convencer al United

Los agentes de Antony llegaron durante la tarde del martes a Sevilla para verse directamente con los responsables del Betis, encabezados por Ramón Alarcón, CEO del club verdiblanco, de cara a cerrar el plan adecuado para tratar de convencer al Manchester United para que se acuerden los términos de una nueva cesión del jugador. En Heliópolis van de la mano con los representantes del futbolista, dado que éste ha expresado ya formalmente que su prioridad es continuar como bético. No se trata de un movimiento fácil por las pretensiones del club inglés y por el interés de otros equipos tras su gran final de temporada, pero en el Betis expresan que intentarán por todos los medios que esta operación acabe en buen puerto.

Los representantes de Antony se reunieron con los dirigentes béticos en la noche del martes y expusieron sus demandas antes de pactar la mejor fórmula para poder convencer entre todos al United. La idea es poder cuadrar números de salario y condiciones de cara a que el club inglés acepte una nueva cesión con opción u obligación de compra por un porcentaje de los derechos del futbolista al término de la campaña 2025-26.

El deseo del jugador es seguir en el Betis para mantener su revalorización y poder ir al Mundial, un escaparate del que se pueden ver beneficiados todos si Antony continúa su crecimiento, como ha demostrado en estos meses en Heliópolis. Sus agentes siguen las instrucciones del futbolista y han marcado como prioridad la opción del Betis antes de plantear diálogo con otras entidades, dado que muchas se han acercado a conocer sus condiciones económicas.

Antony tiene contrato con el United hasta 2027 y en Old Trafford se quieren garantizar un ingreso por el jugador, que costó en 2022 casi cien millones y que tiene decidido no volver a la Premier. Está tasado en alrededor de 40 millones pero el Betis no está en disposición de afrontar una cantidad tan alta, con lo que plantea diversas fórmulas. Ahora el viaje de los responsables béticos a Inglaterra en estos días será clave para conocer si puede haber un acuerdo definitivo en esta operación que condiciona la planificación verdiblanca para la 2025-26.