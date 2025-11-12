La agenda de los internacionales del Betis del parón de noviembre

El Real Betis afronta un nuevo parón de selecciones. Después del empate frente al Valencia, el equipo de Manuel Pellegrini tiene por delante el tercer parón de la presente campaña. Por su parte, Fornals, Lo Celso, Amrabat, Abde, Bakambu, Ricardo Rodríguez y Pablo ... García son los siete internacionales verdiblancos que se concentrarán con sus respectivas selecciones durante estas dos semanas.

La gran novedad en clave Betis ha sido la de Pablo Fornals. El de Castellón de la Plana ha regresado con la selección española cuatro años después. El centrocampista bético, que se encuentra en un estado de forma sensacional, puede presenciar la clasificación matemática de la selección española al Mundial 2026. El combinado español disputará los dos últimos encuentros de la fase de grupos ante Georgia y Turquía, respectivamente. El próximo sábado 15 de noviembre, España se medirá ante Georgia a las 18:00 horas en estadio Boris Paichadze de Tbilisi. El equipo de Luis de la Fuente conseguiría el billete mundialista si Turquía no gana ante Bulgaria. El segundo encuentro será en el estadio de La Cartuja, que se vestirá de gala para cerrar la fase de clasificación en el encuentro ante la selección turca. El duelo será el próximo martes 18 de noviembre a partir de las 20:45 horas.

Lo Celso, uno de los habituales de la selección argentina, disputará un amistoso contra Angola el viernes 14 de noviembre a las 17:00 horas. El combinado albiceleste, que fue líder de la fase de clasificación al próximo Mundial, se desplazará hacia el país del suroeste de África para jugar el único partido durante el parón de noviembre.

Los marroquíes Amrabat y Abde tienen un doble amistoso que disputar. El primero, este viernes 14 de noviembre a las 20:00 horas y cuatro días después, el martes 18, ante Uganda en el mismo horario que el anterior. El otro africano bético con compromiso internacional es Bakambu, que tras quedar en el segundo puesto de su grupo con la RD Congo, disputará una final a cuatro previa al torneo de repesca del Mundial 2026. El partido de semifinales será el jueves 13 de noviembre a las 20:00 horas ante Camerún. En caso de vencer al conjunto camerunés, la final será el domingo 16 contra el ganador del Nigeria - Gabón. Cabe recordar que estos tres futbolistas africanos disputarán la Copa África, torneo que arrancará el próximo 21 de diciembre.

Pese a que el Real Betis no ha podido contar con Ricardo Rodríguez en sus dos últimos encuentros (Lyon y Valencia), el suizo estará presente en la concentración de su selección para los partidos ante Suecia y Kosovo los días 15 y 18 de noviembre a las 20:45 horas, respectivamente. El combinado helvético, salvo sorpresa, se clasificará de manera directa al Mundial en estos dos compromisos.

Por último, Pablo García regresa a las selección española sub 21 tras disputar el Mundial sub 20 durante el pasado mes de octubre. El canterano bético, que coincidirá con Jesús Rodríguez, se medirá ante San Marino el próximo viernes 14 de noviembre a las 20:45 horas y ante Rumanía el martes 18 a las 18:00 horas.