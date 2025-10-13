Suscríbete a
Los aficionados del Utrecht agotan en horas las entradas para el duelo ante el Betis de dentro de un mes y medio

Europa League

El cuadro neerlandés disponía de algo menos de 3400 entradas para el partido que se celebrará en La Cartuja

Los siete partidos en 22 días que esperan al Betis tras el segundo parón

Los aficionados del Utrecht, durante un partido
Nacho Pérez

El Betis suma cuatro puntos tras la disputa de las dos primeras jornadas de la fase liga de la Europa League. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini empató en La Cartuja en la primera fecha ante el Nottingham Forest (2-2) y ... venció al Ludogorets Razgrad (0-2) en Bulgaria después. Para terminar de disputar esta ronda deberá de recibir aún las visitas del Olympique de Lyon, el Feyenoord y el Utrecht y visitar al Genk, al PAOK de Salónica y al Dinamo Zagreb. A más de un mes para que se celebre el partido, los aficionados del Utrecht han demostrado que tienen muchas ganas de que llegue la cita ante el cuadro verdiblanco y han agotado en pocos minutos las 3380 entradas que tenían a su disposición para el choque que se disputará en La Cartuja.

