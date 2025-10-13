Los aficionados del Utrecht agotan en horas las entradas para el duelo ante el Betis de dentro de un mes y medio

El Betis suma cuatro puntos tras la disputa de las dos primeras jornadas de la fase liga de la Europa League. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini empató en La Cartuja en la primera fecha ante el Nottingham Forest (2-2) y ... venció al Ludogorets Razgrad (0-2) en Bulgaria después. Para terminar de disputar esta ronda deberá de recibir aún las visitas del Olympique de Lyon, el Feyenoord y el Utrecht y visitar al Genk, al PAOK de Salónica y al Dinamo Zagreb. A más de un mes para que se celebre el partido, los aficionados del Utrecht han demostrado que tienen muchas ganas de que llegue la cita ante el cuadro verdiblanco y han agotado en pocos minutos las 3380 entradas que tenían a su disposición para el choque que se disputará en La Cartuja.

El partido está programado para el próximo 27 de noviembre (21 horas). Antes de que se dispute este encuentro, el Betis deberá afrontar dos partidos de Europa League (ante el Genk fuera y ante el Olympique de Lyon en casa), cinco de LaLiga (frente al Atlético de Madrid, el Mallorca y el Girona como local y ante el Villarreal y el Valencia como visitante) y uno de la Copa del Rey ( la visita a Palma del Río).

Pese a que el calendario establece que hay bastantes citas por delante también para el cuadro holandés, los aficionados no han querido perder la oportunidad de poder viajar a Sevilla para ver en directo el partido de su equipo. El Utrecht ha disputado durante su historia 66 partidos de competición europea, pero no participaba en una fase final desde la temporada 2010-11. Por el momento han cosechado dos derrotas en las primeras jornadas (ante el Olympique de Lyon y el Brann noruego). El exbético Ricky van Wolfswinkel es su máximo artillero en competiciones europeas con 9 dianas.