Los aficionados del Nottingham Forest tendrán 3.385 entradas para el partido en la Cartuja contra el Betis

El estadio de la Cartuja, antes del inicio del Betis - Alavés

El Real Betis ha enviado 3.385 entradas al Nottingham Forest para que las venda entre sus aficionados de cara a poder presenciar en directo el encuentro de la primera jornada de la fase de liga de la Europa League que se disputará en el estadio de la Cartuja el próximo 24 de septiembre a partir de las 21.00.

El club inglés pondrá a la disposición de sus abonados estas localidades este jueves y advierte de que el encuentro se disputa en la Cartuja y no en el Benito Villamarín para que no haya confusiones entre sus seguidores aclarando que el motivo es que hay obras en el coliseo heliopolitano y no está disponible en estos momentos.

Además, el Forest se disculpa por el retraso en la venta de estas entradas y lo justifica en la necesidad de recibir «información importante» desde el Betis para sus seguidores antes de inciar este proceso.

«Los aficionados deben leer las actualizaciones sobre las entradas a través de esta web dado que se incluye importante información acerca de la obligatoria recogida de los tickets en la ciudad que acoge el partido (Sevilla). El resto de información sobre la recogida de entradas se comunicará más cerda del partido. Si alguna persona intenta recoger una entrada que no se le ha asignado, el socio será retirado de la lista de entradas como visitante sin apelación y podrá recibir una sanción. Se recomienda que lo aficionados sin entradas no viajen a Sevilla«, señala el Forest en su comunicado.

Cabe recordar que el conjunto inglés llegará con un nuevo entrenador tras despedir a Nuno Espirito Santo después de las primeras jornadas y sustituirlo por Ante Postecoglou, que ya se midió a los verdiblancos con el Celtic en la Europa League de la 2021-22.

Además del Nottingham Forest, el Betis se medirá al Ludogorets, Genk, Olympique Lyonnais, Utrech, Dinamo de Zagreb, Paok y Feyenoord en esta fase de grupos de la Europa League.