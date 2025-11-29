Suscríbete a
+Palmera
Última hora
La Policía Local boicotea el inicio del Plan de Navidad
Última hora
Detenidos 14 ultras del Sevilla y el Betis por la multitudinaria pelea

La afición del Betis da un baño de cariño a la plantilla en La Cartuja antes del derbi

Alrededor de 10.000 aficionados estuvieron en las gradas del estadio para presenciar el entrenamiento a puerta abierta en el que Isco, con muletas, se dejó ver

El derbi de las desdichas no pierde su esencia única

Manuel Pellegrini dirige la sesión de entrenamiento a puerta abierta ante la mirada de los aficionados béticos
Manuel Pellegrini dirige la sesión de entrenamiento a puerta abierta ante la mirada de los aficionados béticos Víctor Rodríguez
Nacho Pérez

Nacho Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Betis se enfrentará este domingo al Sevilla en un nuevo derbi de la ciudad. El equipo verdiblanco jugará como visitante en el Ramón Sánchez-Pizjuán y este sábado los jugadores de Manuel Pellegrini se ejercitaron en la última sesión previa de entrenamiento ... en el estadio de La Cartuja para recibir el último aliento de su afición. Alrededor de 10.000 aficionados acudieron a la llamada del club según informó la propia entidad verdiblanca.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app