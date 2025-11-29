La afición del Betis da un baño de cariño a la plantilla en La Cartuja antes del derbi

El Betis se enfrentará este domingo al Sevilla en un nuevo derbi de la ciudad. El equipo verdiblanco jugará como visitante en el Ramón Sánchez-Pizjuán y este sábado los jugadores de Manuel Pellegrini se ejercitaron en la última sesión previa de entrenamiento ... en el estadio de La Cartuja para recibir el último aliento de su afición. Alrededor de 10.000 aficionados acudieron a la llamada del club según informó la propia entidad verdiblanca.

Isco se dejó ver en el estadio con muletas y vio cómo los béticos coreaban su nombre conocedores de que una nueva recuperación arranca para él tras la lesión sufrida ante el Utrecht. Amrabat, Bellerín y Lo Celso no estuvieron ejercitándose con el resto de sus compañeros pero igualmente estuvieron en La Cartuja. Pese a que no podrá jugar el derbi al haber agotado sin éxito el Betis todas las opciones para dejar sin efecto la tarjeta roja vista ante el Girona, Antony saltó al césped para ejercitarse con el resto de sus compañeros y recibió el cariño de los seguidores verdiblancos que acudieron al coliseo cartujano.

Isco y Bellerín en La Cartuja Víctor Rodríguez

Conscientes de la relevancia del derbi, Ángel Haro, Joaquín Sánchez, Ramón Alarcón estuvieron sobre el césped para mostrar su apoyo a la plantilla dirigida por el recién renovado Manuel Pellegrini que, poco después de finalizar el entrenamiento, ofrecerá la clásica rueda de prensa previa al partido.