Así actuó Munuera Montero y su equipo arbitral durante el lanzamiento masivo de objetos en el derbi: «Así no podemos seguir»

La RFEF ha difundido un vídeo a través del cual se aprecia cómo el jienense dialogó y explicó sus decisiones a los futbolistas y a los cuerpos técnicos

El Sevilla FC se expone a un posible cierre parcial de su estadio

Munuera Montero, durante el derbi
Munuera Montero, durante el derbi
Nacho Pérez

El derbi vivió unos minutos finales plagados de tensión por el lanzamiento de objetos que se produjo sobre el área bética desde la grada de Gol Norte del Ramón Sánchez-Pizjuán. Munuera Montero suspendió el partido durante quince minutos advirtiendo de que si se reproducían ... estos actos el partido quedaría suspendido definitivamente. Este lunes, la RFEF ha hecho público un vídeo a través del cual se expone cómo actuó el árbitro escuchándose cómo justificó y explicó todas sus decisiones durante el partido a los futbolistas.

