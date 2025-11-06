Abner: «En el Betis no jugué mucho, estuve tres meses lesionado, pero gané experiencia»

En el Betis - Olympique Lyonnais los aficionados verdiblancos que estén en la Cartuja se van a reencontrar con un futbolista que militó de verdiblanco en temporadas recientes. Es el caso de Abner, que llegó a Heliópolis en el mercado de enero de 2023 y ... se marchó traspasado al conjunto francés en el verano de 2024.

Disputó 36 encuentros oficiales el lateral zurdo brasileño como verdiblanco y ahora regresa para medirse al primer equipo en el que jugó en Europa y del que guarda un recuerdo especial, aunque su paso no fue muy exitoso.

Llegaba Abner desde el Athletico Paranaense para suplir a un titular como Álex Moreno y competir con Juan Miranda pero no tuvo mucha continuidad ni rindió a gran nivel.

«Llevo tres años en Europa y me siento más preparado. Va a ser un partido importante, un gran momento para mí, porque el Betis fue mi primer club en Europa. No jugué mucho allí. Estuve tres meses lesionado, pero creo que gané mucha experiencia», señaló en declaraciones a la web oficial del Olympique Lyonnais antes del encuentro.