Abde vuelve parcialmente con el grupo del Betis en el entrenamiento

Abde se ejercita con sus compañeros en el entrenamiento del Betis

Abde y Pau López han sido las principales novedades en el entrenamiento que el Real Betis ha desarrollado en la mañana de este miércoles en la ciudad deportiva Luis del Sol. El portero ya se ejercitó en solitario el martes en el mismo campo que sus compañeros pero el internacional marroquí ha vuelto parcialmente con el grupo, algo que no hacía desde la final de la Conference League del pasado mes de mayo.

Así, el retorno de Abde, al que se le pudo ver estos días trabajando con mayor intensidad según publicó el club bético en redes sociales, supone un paso más en la puesta a punto del extremo para volver a competir con el grupo.

De esta forma los únicos ausentes por lesión en el entrenamiento bético han sido Isco y Aitor, aunque éste ha estado realizando carrera continua en uno de los campos de las instalaciones béticas.

Llorente, Bartra y Ricardo han estado realizando trabajo específico en el interior de las instalaciones heliopolitanas. Pellegrini tiró de varios canteranos para completar los huecos dejados por las bajas y por los internacionales (Lo Celso, Ortiz, Pablo García, Junior, Bakambu), con lo que Félix, Dani Pérez y Bladi repitieron con los mayores y se les unió Iván Corralejo, que el martes anotó un gol con España sub 19.

Más temas:

Betis