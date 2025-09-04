Ez Abde sigue sin entrenarse con el equipo

Antony, presente en el entrenamiento del Betis de este jueves

Manuel Pellegrini trabaja para ensamblar a su nuevo equipo aprovechando el parón liguero. El técnico del Betis no puede contar con los jugadores internacionales (Ángel Ortiz, Pablo García, Sofyan Amrabat, Ricardo Rodríguez, Cédric Bakambu y Lo Celso), mientras que Junior Firpo se marchará mañana para unirse a República Dominicana y disputar el duelo ante Jordania el próximo martes.

Antony sigue siendo la gran novedad en la ciudad deportiva. El brasileño encadena su segundo entrenamiento ya como jugador verdiblanco. Siguen sin poder estar presentes Isco, Pau López, Aitor Ruibal y Abde. El marroquí sigue trabajando al margen de sus compañeros, pero por el momento no hay fecha asegurada de su regreso.

Por su parte, el Betis ha transmitido sus buenas sensaciones con la lesión de Isco. El malagueño evoluciona favorablemente de la lesión que sufrió en el último amistoso del verano ante el Málaga, y parece que se encuentra acortando plazos en su recuperación.