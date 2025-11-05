Abde se «plantea» ser el máximo goleador del Betis en Europa

Abde ya ha visto portería en cuatro ocasiones en lo que va de temporada. Tres goles en LaLiga y uno en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Hay que esperar a ver qué ocurre con su participación en competición europea. Este jueves, ... en el estadio de la Cartuja, el Betis afronta ante el Olympique de Lyon su partido de la cuarta jornada de la Europa League.

En la víspera del encuentro se le ha preguntado al futbolista marroquí por el balance goleador particular a nivel europeo. En estos momentos, el máximo goleador en la trayectoria continental del Betis a lo largo de su historia es Bakambu. Nueve goles lleva el delantero centro por los siete de Abde.

El extremo marcó uno en la edición 23-24 de la Europa League, el que cerró el triunfo por 4-1 ante el Aris Limassol. Y seis en partidos de la Conference League 24-25. Los dos primeros llegaron en la vuelta de la eliminatoria previa ante el Kryvbas, partido ganado por el Betis (3-0). En la fase de grupos vio portería en el empate con el Copenhague (1-1) en el Benito Villamarín. En las semifinales del torneo marcó Abde en el triunfo bético ante la Fiorentina (2-1) y el definitivo, en la prórroga, que selló el 2-2 en el encuentro de vuelta. En la final perdida ante el Chelsea (4-1), el autor del gol del Betis fue Abde.

«La verdad es que no lo sabía. Es bueno saber el dato. Me lo voy a plantear, a ver si puedo ser el máximo goleador en Europa«, ha comentado Abde en la rueda de prensa ofrecida este jueves. El futbolista marroquí marcó el domingo el tercer gol en el triunfo del Betis ante el Mallorca. Los dos primeros llevaron la firma del Antony. Preguntado por el futbolista brasileño, Abde ha comentado que «nos da un montón de verticalidad. Tenemos llegadas por ambas bandas». Y también se ha referido a otro futbolista que suele participar en el costado zurdo del equipo bético, Riquelme. «Lo veo en todos los entrenamientos. Es un jugador con mucha calidad. Creo que sólo hay que tener un poco de calma con él, igual que conmigo al principio, que ni era tan malo ni soy tan bueno. Creo que sólo hay que tener calma con él. Nos dará un montón de cosas, seguro».

También ha hablado Abde sobre el gesto realizado con el balón en el transcurso del primer tiempo del partido del domingo ante el Mallorca. Instantes después se pudo ver al técnico del equipo balear, Jagoba Arrasate, dirigirse al propio Abde en el terreno de juego. «Pensando en frío entiendo que se cabreara. Son cosas del fútbol. Se ha quedado ahí y ya está. Me llevo muy bien con Jagoba (Arrasate). Sólo me dijo eso, que le había molestado. Ya está. No hay que darle más bombo», ha comentado Abde.