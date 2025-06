Abde, en muletas con Marruecos por el golpe en el tobillo sufrido en la final de la Conference

No llegan noticias demasiado buenas respecto al estado físico de Ez Abde, extremo del Real Betis, desde la concentración de Marruecos. El futbolista fichado procedente del FC Barcelona en el verano de 2023 fue citado por el seleccionador del combinado norteafricano, Walid Regragui, para los encuentros amistosos de este mes de junio, ante Túnez y Benín, después de que en la final de la Conference League ante el Chelsea, en la que adelantó al conjunto verdiblanco en el minuto 8 de partido, tuviera que ser sustituido en el minuto 53 por un golpe sufrido en un tobillo.

El caso es que ese golpe recibido en el tramo final de la primera parte del duelo decisivo de la Conference disputado en Breslavia el pasado 28 de mayo, no ha permitido a Abde entrenarse con normalidad con su selección y, por lo tanto, no disputar ante Túnez el primero de los dos partidos. De hecho, el extremo de Beni Melal llegó al encuentro, junto al resto de sus compañeros, sin poder andar con normalidad, con una sensible cojera, y ayudado por unas muletas.

Abde continuará en la concentración del equipo marroquí en los próximos días, donde seguirá siendo tratado por los servicios médicos de Marruecos del esguince provocado por el golpe sufrido en su tobillo izquierdo, y lo normal es que tampoco esté a disposición de Regragui para el duelo de este próximo lunes ante Benín.

Así las cosas, vacaciones parciales para Abde una vez que finalice la concentración de la selección de su país, ya que podrá descansar y desconectar del fútbol junto a su familia y personas de su entorno más cercano, pero también deberá seguir haciendo algunos trabajos para recuperarse y estar a tope a partir del 9 de julio, fecha en la que comenzará la pretemporada 25-26 del Betis 6.0 de Pellegrini.

