Abde se marcha a Alicante con permiso del club para tratar su lesión en el tobillo

Abde sigue buscando soluciones para curar la lesión de tobillo que se produjo en el tramo final de la pasada temporada. No ha podido el internacional marroquí ejercitarse con sus compañeros del Real Betis aún en la concentración de Almancil ni en la primera semana ni en el inicio de esta segunda cuando ya han vuelto el resto de internacionales. En principio estuvo en la ciudad deportiva Luis del Sol pero ahora se ha marchado, con permiso del club, a Alicante, su tierra, para ser tratado por un fisioterapeuta de confianza del edema óseo que tiene en el tobillo. En el club esperan solventar pronto el estado de salud del extremo, clave en los planes de Manuel Pellegrini y un valor al alza también en el mercado de fichajes por si llegaran más ofertas para un futuro traspaso antes de septiembre.

Se lesionó Abde en el tobillo en uno de los partidos que disputó con Marruecos antes del final de la temporada. Se trató en Sevilla y pudo rendir en el tramo final del curso de forma destacada, anotando tanto en los dos partidos de las semifinales de la Conference League contra la Fiorentina y en la final ante el Chelsea, cuando fue el mejor. El equipo notó su ausencia a partir del minuto 60 de ese encuentro decisivo en Breslavia.

Luego Abde no jugó con Marruecos los partidos que tenía pendientes tras la temporada y se le vio con muletas en sus vacaciones. Ahora volvió una semana antes para tratarse del tobillo y aunque se esperaba que pudiera estar con el resto de internacionales (Isco, Cucho, Ricardo, Lo Celso y Riquelme) ya en Almancil a las órdenes de Pellegrini aún no lo ha hecho y debe esperar unos días más para incorporarse con el grupo, algo que no está previsto que suceda, quizás, hasta agosto. En la entidad tienen claro que no pasará por el quirófano y que ha de ser tratado con paciencia para que todo esté en su sitio lo antes posible.

En el Betis tranquilizan señalando que la dolencia de Abde, aunque lleva tiempo con ella, puede ser solucionada sin necesidad de intervención quirúrgica dado que ha de ser el cuerpo el que reabsorba el edema. Se han buscado diferentes tratamientos para que remita el dolor en la articulación y que el marroquí pueda estar ya disponible para el técnico para los amistosos de agosto dado que antes tendrá que ir cogiendo ritmo con el equipo.

