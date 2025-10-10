Abde y Fornals, una asociación del gol en el Betis

El triunfo del Betis ante el Espanyol tuvo un momento clave con el contragolpe culminado por Abde tras recibir un pase de Fornals. La asociación de ambos futbolistas ha servido para encontrar en varias ocasiones el camino del gol. Después de ... las ocho primeras jornadas del campeonato, el equipo dirigido por Manuel Pellegrini cuenta con 13 a favor y casi la mitad de ellos ha contado con la participación de Abde, Fornals o, incluso, los dos.

Todo comenzó el día del regreso de Abde, con la asistencia que remató de cabeza Fornals para establecer el 2-2 definitivo del Levante-Betis. En el RCDE Stadium cambió el guion aunque el camino también llevó al equipo verdiblanco hasta el gol, en esta ocasión para culminar la remontada y ganar el partido.

«La asistencia del otro día sin el pedazo de control de Abde habría sido un melón. Creo que ya nos conocemos de un año entero jugando juntos, más o menos la idea es parecida a la del año pasado, con extremos muy rápidos. Creo que también viene de lo que pasó el año anterior, que yo sepa lo que Abde va a hacer, que Abde sepa lo que yo voy a hacer, con Antony también, con Cucho…Creo que el equipo está muy bien. Me está tocando a mí por lo que sea tener ese primer plano aunque Abde está espectacular, los defensas llevan un montón de partidos y cada vez están más sólidos, Pau el otro día nos hizo ganar dos puntos..», comentó Fornals en los medios oficiales del Betis.

El centrocampista se ha convertido en un referente del equipo verdiblanco. Ha sido titular en las ocho jornadas disputadas hasta el momento en LaLiga mientras que en la competición continental fue suplente de inicio en los dos partidos. Se da la circunstancia de que tanto ante el Nottingham Forest como en el encuentro a domicilio contra el Ludogorest, Fornals sustituyó a Lo Celso cuando faltaba algo menos de un cuarto de hora para el minuto 90.