Abde y Ejuke, el desequilibrio del derbi Sevilla - Betis

Las bajas de Antony y Rubén Vargas dotarían de un mayor protagonismo al marroquí y al nigeriano por las bandas, donde despliegan sus cualidades ofensivas

Abde y Ejuke se erigen como los jugadores más desequilibrantes del próximo derbi Sevilla - Betis
Álvaro Galván

Álvaro Galván

Nunca son pocos ni intrascendentes los aspectos que engloban un derbi. Y en el de este domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán (16.15 horas), uno de los más relevantes son las bajas con las que Sevilla y Betis afrontan este choque; concretamente, ... las de dos de sus jugadores más importantes, como son Rubén Vargas y Antony, además de otros futbolistas como los sevillistas Gabriel Suazo, Nianzou y Januzaj o los béticos Pau López, Bellerín, Lo Celso, Isco y Amrabat. En el caso del suizo, por una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo que le hizo ser sustituido el pasado lunes ante el Espanyol; y el brasileño, por la roja directa que vio la jornada anterior por una patada accidental a Joel Roca.

