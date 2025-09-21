Suscríbete a
Un frente atlántico traerá este domingo tormentas y un descenso de las temperaturas en Andalucía: estas son las zonas en alerta amarilla

Abde se hace centenario en Primera manteniendo el nivel del final de la pasada temporada

Tras lesionarse en la final de la Conference ante el Chelsea, el marroquí, con sus minutos ante el Levante y su partidazo contra la Real Sociedad, pide su sitio en el once de Pellegrini

El árbitro no le concede a Abde el 2-1 en el Real Betis - Real Sociedad y el jugador reacciona: «Mientras ganemos...»

Betis - Real Sociedad, en directo

Abde reacciona para pelear por un balón durante el Real Betis - Real Sociedad
Abde reacciona para pelear por un balón durante el Real Betis - Real Sociedad EP
Jesús Sevillano

Jesús Sevillano

Abde Ezzalzouli es uno de los principales estiletes atacantes del Real Betis. No comenzó al mismo ritmo que el resto de sus compañeros la presente temporada 25-26 al estar terminando su proceso de recuperación de la lesión que sufrió en la final de la ... Conference ante el Chelsea, pero pasado el parón de septiembre y desde que ha vuelto al equipo y a los terrenos de juego Pellegrini cuenta con él y el marroquí le ha respondido con minutos de calidad ante el Levante y un partidazo, siendo el mejor del equipo, ante la Real Sociedad. Han sido tan sólo 108 minutos, los últimos 18 del duelo disputado hace hoy una semana en el Ciutat de Valencia y el partido completo ante los txuriurdines, pero ya le ha demostrado al entrenador que quiere volver a su sitio en el once titular.

