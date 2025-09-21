Abde se hace centenario en Primera manteniendo el nivel del final de la pasada temporada

Abde Ezzalzouli es uno de los principales estiletes atacantes del Real Betis. No comenzó al mismo ritmo que el resto de sus compañeros la presente temporada 25-26 al estar terminando su proceso de recuperación de la lesión que sufrió en la final de la ... Conference ante el Chelsea, pero pasado el parón de septiembre y desde que ha vuelto al equipo y a los terrenos de juego Pellegrini cuenta con él y el marroquí le ha respondido con minutos de calidad ante el Levante y un partidazo, siendo el mejor del equipo, ante la Real Sociedad. Han sido tan sólo 108 minutos, los últimos 18 del duelo disputado hace hoy una semana en el Ciutat de Valencia y el partido completo ante los txuriurdines, pero ya le ha demostrado al entrenador que quiere volver a su sitio en el once titular.

El internacional marroquí fue el mejor de un buen partido de todo el Betis en líneas generales e incluso, los espectadores del duelo a través de la retransmisión televisiva le concedieron el MVP del encuentro. No obtuvo el premio del gol, aunque estuvo en la acción del segundo tanto de los verdiblancos. Centró Fornals, rozó Abde el balón con su cabeza, también lo hizo Zubeldia, pero fue Remiro el que, en su salida con el puño, terminó metiéndose el balón en el interior de su propia portería. Pero los números del de Beni Melal fueron espectaculares: dio tres pases clave, tuvo un 91% de precisión en el pase, recuperó cuatro balones, hizo dos despejes, acertó en 4 de 9 regates y protagonizó una intercepción y una entrada. Además, estrelló el balón por dos veces en el poste. Todo ello, en su partido 100 en Primera división, después de sus 12 encuentros con el Barcelona, los 28 con la camiseta del Osasuna y los 60 con la elástica que luce el escudo de las trece barras.

Continúa de esta forma en su regreso Ez Abde con el gran nivel que demostró en la segunda parte de la pasada temporada 24-25, principalmente en el tramo final, cuando, junto a Antony, Isco, Jesús Rodríguez, Bakambu y Cucho Hernández se echaron el equipo a la espalda en el apartado atacante, tanto en LaLiga como en la competición europea. De hecho, fue precisamente en la Conference donde marcó tres goles que ya forman parte de la historia del Betis. Anotó sendos goles, tanto en la ida como en la vuelta, de los duelos de semifinales ante la Fiorentina, el segundo en el Artemio Franchi para darle a los verdiblancos la primera clasificación de su historia para una final europea. Y precisamente en ese duelo ante el Chelsea en el que se lesionó, marcó el único tanto de verdiblanco en su primera final continental.

Ahora, con la llegada de Riquelme, el Betis ha apostado por dos extremos de diferentes características, pero que se pueden complementar. Uno, el marroquí, con más desborde, llegada a la línea de fondo y, hasta ahora, con más gol. El otro, el madrileño, con un perfil de meterse más hacia el centro. De hecho, el viernes ante la Real Sociedad los dos acabaron el partido, Abde como extremo por la izquierda en su posición natural y Riquelme como mediapunta en sustitución de Lo Celso. Una variante interesante por parte del entrenador.