Abde afronta la recta final de su recuperación

Abde está en la recta final de su recuperación de la lesión provocada en un encuentro con su selección y agravada en la final de la Conference, donde tuvo que ser sustituido cuando era el mejor. Después de más de tres meses sin poder disputar un partido por un edema óseo en el tobillo, el extremo marroquí ultima su puesta a punto con los especialistas físicos del Real Betis de cara a poder trabajar con el equipo bien en la semana que empieza este 8 de septiembre o en la siguiente, si todo transcurre como se espera. El marroquí estaba a la espera de pruebas médicas que determinaran si su evolución está siendo la correcta y ya ha ido dando pasos importantes en su regreso a los terrenos de juego.

El veloz extremo ya ha trabajado con balón en la ciudad deportiva Luis del Sol al margen de sus compañeros probando diferentes ejercicios antes de estar de nuevo a las órdenes de Manuel Pellegrini, algo que debe producirse durante esta semana o la siguiente. No hay fecha aún para su regreso a las convocatorias dado que todo dependerá de su evolución y las sensaciones que vaya teniendo Abde cuando incremente las cargas.

Además, después de tres meses de baja que arrastra ha de tener un plan físico específico para coger el ritmo de sus compañeros, que están ya en plena competición. Abde ha visitado a varios especialistas durante el verano para tratar de acortar los plazos de su recuperación ante las molestias generadas por el edema, algo que ya le sucedió a Bellerín el pasado curso pero ahora el catalán está perfectamente recuperado.

El retorno de Abde es clave para Pellegrini dado que fue uno de los mejores jugadores béticos en el inicio y final de la pasada temporada. Su puesto ahora lo ocupa Riquelme, con quien competirá por un puesto en el once inicial. La lesión de Abde impidió que pudiera ser una pieza importante el mercado bético y se garantizó así su continuidad.

